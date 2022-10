Oliver (22) si šiel sadnúť po práci s kamarátmi: Jazda Uberom ho stála 40-tisíc eur! Pozor na túto chybu

MANCHESTER - Brit Oliver Kaplan si po práci vyrazil von s priateľmi. Objednal si Uber a po štvrťhodinovej ceste dorazil do cieľa. Na druhý deň sa zobudil s opicou, z ktorej však rýchlo vytriezvel, keď zistil, že za jazdu zaplatil 35-tisíc libier, teda v prepočte približne 40-tisíc eur.

Šofér spoločnosti Uber vyzdvihol 22-ročného Kaplana v meste Hyde pri Manchestri. Odviezol ho do neďalekého mestečka Ashton-under-Lyne vzdialeného približne šesť kilometrov do krčmy za kamarátmi. Podľa aplikácie mal platiť zhruba desať libier (11,4 eura). Na druhý deň však zistil, že suma je mnohonásobne vyššia, píše denník The Independent.

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

"Objednal som si Uber, ako vždy, keď idem z práce. Všetko sa zdalo normálne, vodič prišiel, nastúpil som a odišiel presne tam, kam som chcel. Bola to maximálne 15-minútová cesta, za ktorú mi mali naúčtovať 10 alebo 11 libier. Ale keď som sa na ďalší deň prebudil s opicou, zistil som, že v skutočnosti mi naúčtovali 35-tisíc libier," opisuje Oliver. Po tomto nepríjemnom zistení okamžite kontaktoval zákaznícku podporu Uberu, aby situáciu vyriešili.

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

Po chvíli sa od spoločnosti dozvedel, že mal z neznámeho dôvodu nastavené cieľové miesto na Austráliu. Transakcia s astronomickou sumou, našťastie, neprebehla, pretože mladík toľko peňazí nemal na účte. "Ak by som ich mal, musel by som Uber uháňať kvôli refundáciám, čo by mi spôsobilo množstvo problémov. Stále však neviem pochopiť, prečo bola lokácia nastavená na Austráliu, ktorá je na druhej strane planéty," čuduje sa. Našťastie sa všetko rýchlo vyriešilo a Uber sa Kaplanovi za nedorozumenie ospravedlnil.