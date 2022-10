Žena zúri, susedia ju vytáčajú tým, ako parkujú: Pozrite, aké divadlo stvárajú každý deň

KENT - Na TikToku sa objavilo video dvojice, ktorá sa tak veľmi bojí o svoje parkovacie miesto, že vymyslela geniálny plán. Keď jeden z nich odíde so svojím autom preč, druhý na prázdne miesto zaparkuje iné auto. Autorka videa, ktorá takto zachytila svojich susedov, tvrdí, že to robia niekoľkokrát denne.

Tasha Bonnerová zosmiešnila istého otca a syna, o ktorých tvrdí, že nikomu nedovolia zaparkovať na ich mieste. Vo videu nakrútenom z jej domu v britskom grófstve Kent je vidieť muža, ktorý sa chystá odísť vo svojom modrom aute, zatiaľ čo vodič hnedého vozidla sa pripravuje zaujať jeho miesto. "Je to tu znova... hnedé auto je pripravené zaujať miesto," okomentovala Tasha zábery, ktoré si pozreli už milióny ľudí. Dokazujú, že je to presne tak, ako uviedla ich autorka - len čo modré auto odišlo, to druhé sa posunulo do prázdneho priestoru.

Bonnerová vysvetlila, že jej susedia tiež zaberajú parkovacie miesto na ceste vedľa ich príjazdovej cesty. "Myslím si, že je to komické a smutné, že sú tým takí posadnutí napriek tomu, že majú dve autá a dostatok miesta na ceste. Obaja tam žijú, takže si vymieňajú autá, aby si tento priestor vždy ‚uchránili‘. Syn by nemohol odísť, keby nemal kto presunúť hnedé auto."

V komentároch sa ľudia podelili so svojimi skúsenosťami s podobne bizarnými praktikami susedov. "Moja suseda robí to isté. Jej syn býva na poschodí nášho pozemku, ale parkuje na jej príjazdovej ceste, takže ona má výhovorku na to, aby zaparkovala na ceste," napísal jeden z komentujúcich. "Aj ja som mal jedného z tých susedov. Len čo sa jeden vzdialil, druhý priam utekal k autu, aby ho posunul o pár metrov," prezradil ďalší.