Chcete letieť prvou triedou? Letuška prezradila trik, ako sa do nej dostať ZADARMO

LONDÝN - Sedieť na tom istom sedadle v lietadle niekoľko hodín v kuse je nepopierateľne vyčerpávajúce. To však netvrdia pasažieri v prvej triede. Letuška, ktorá dáva cestujúcim v ekonomickej triede možnosť ochutnať luxusný život, sa podelila o jednoduchý tip, ako sa zadarmo dostať do prvej triedy.

Letuška Cierra Misttová, ktorá zdieľa tajomstvá z práce na TikToku prezradila, že byť láskavý nič nestojí. A v konečnom dôsledku vám toto gesto môže priniesť päťhviezdičkové miesto v prednej časti lietadla, píše The Mirror.

Pri odpovedaní na niektoré z najčastejšie kladených otázok, ktorým čelí ako letuška, Misttová odhalila, že v skutočnosti existuje „veľa spôsobov“, ako sa dostať do prvej triedy. „Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako získať bezplatné benefity, je byť milý k pracovníkovi pri bráne a letuškám,“ povedala Misttová.

Dodala, že káva Starbucks alebo čokoláda vedia letuškám zdvihnúť náladu, obzvlášť počas dlhých a náročných dní.

Galéria fotiek (2) Emirates predstavili novú prvú triedu

Zdroj: Emirates

Povedala tiež, že pasažierov v lietadle môžu premiestniť zo sedadiel vzadu do drahšej prvej triedy, ale nejde len o to „byť milý“. „Za normálnych okolností, ak náš let nie je plný, musíme ľudí presúvať kvôli hmotnosti a vyváženiu. Ako bolo povedané, normálne majú všetky lietadlá ťažký chvost, takže ak musíme presunúť ľudí dopredu, odkiaľ si myslíte, že ich vezmeme? Zozadu,“ vysvetlila.

Zároveň ale dodala, že jej odporúčania nemusia vždy fungovať. „Nie je zaručené, že to bude fungovať – toto sú spôsoby, o ktorých viem, že fungujú. Tiež ich uverejňujem v mene mojich názorov, nie mojej spoločnosti. To je všetko,“ dodala Misttová.

Mnoho ľudí poďakovalo letuške za zdieľanie týchto informácií. Nemenovaný člen palubného personálu v komentári potvrdil, že byť milý sa skutočne oplatí.