VIDEO Úplný BIZÁR: Miestny reportér stratil reč, diaľnicu zaplavili tisícky sexuálnych pomôcok a klzká tekutina

OKLAHOMA CITY – Dopravná nehoda v americkom štáte Oklahoma odhalila bizarnosť pred celým svetom. Zapojilo sa do nej aj veľké nákladné auto, ktoré po incidente odhalilo obsah svojho nákladného priestoru. Čakali by ste, že na cestu sa vysype, alebo vyleje čokoľvek, no aj tak to bol pre každého šok.

V stredu 14. septembra sa na americkej diaľnici I-40 pri meste Oklahoma City odohrala jedna z najbizarnejších dopravných nehôd. Na tomto úseku havaroval kamión, ktorý sa prevrátil nabok a celý obsah jeho návesu sa vysypal a vylial na cestu. Len nedávno, koncom augusta, zaplavila internet bizarná správa o tom, ako sa v Kalifornii prevrátil kamión s paradajkami, ktoré zaplavili celú cestu.

Tento prípad je však ešte bizarnejší. Už podľa prvých záberov z nehody, ktoré vysielala z helikoptéry miestna televízia KWTB News 9 je očividné, že kamión mal namierené do skladu so sexuálnymi pomôckami. Informuje o tom New York Breaking. Po celej diaľnici boli dildá, rôzne sexuálne pomôcky a niečo mazľavé, pravdepodobne išlo o lubrikant. Reportér Jim Gardner však nevedel z leteckého pohľadu povedať, o čo presne ide. Chvíľu bol ticho no napokon začal hovoriť. "Ja neviem, z diaľky to vyzerá dosť čudne. Je to všade. Upratovať sa to bude hodiny. Vodič kamiónu zdá sa vyviazol bez väčších zranení," odpovedal na otázku zo štúdia, čo sa vysypalo na cestu.

Uhm… it looks like this wrecked semi spilled a load of dildos and lube all over I-40! Great camera work, @news9! pic.twitter.com/bdFh3hGuNs — The Lost Ogle (@TheLostOgle) September 15, 2022

Policajné riaditeľstvo v Oklahoma City odmietlo poskytnúť prvotné informácie z miesta nehody. Muži zákona sa chceli uistiť, čo bolo v krabiciach a kam mal kamión s nákladom namierené. Neďaleko incidentu je známy obchod Patricia's so sexuálnymi pomôckami. Jeho majiteľ sa pre The Lost Ogle vyjadril, že nehodou kamiónu neutrpel, pretože majú ešte dostatok zásob.

Zobrali to s humorom

Ľudia sa k zverejnenému videu z miesta nehody vyjadrovali s humorom. Mnohí spomenuli aj šokovaného reportéra, ktorý určite vedel o čo ide, ale nechcel to povedať do éteru počas živého vysielania. Jeden používateľ poznamenal: "Už viem, prečo môj balík mešká," píše Daily Mail. Ďalší sa vyjadril priamo k nežnému pohlaviu: "Súcitim s tými desiatkami tisíc žien, ktoré už netrpezlivo čakajú pri svojich dverách."

Komentárov pribúdalo a objavil sa medzi nimi aj takýto: "Nemali by sa (vibrátory) vyhodiť. Pošlite ich aspoň do tretieho sveta." Reagoval naň skladník, ktorý mu vysvetlil ako to chodí. "Všetko to vyhodia, je to kryté poistením. Sexuálne pomôcky a lubrikanty spĺňajú rovnaké hygienické normy ako všetko ostatné v drogériách. Poškodené sa predávať nemôžu," vysvetlil.