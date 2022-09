Pozor na týchto päť druhov liekov: Pri ich užívaní pociťujú ľudia zvýšenú chuť do jedla

Galéria fotiek (6) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

NEW YORK – Tento fenomén sa objavuje medzi ľuďmi čoraz častejšie. Aj keď spočiatku to bolo naopak a pre užívanie liekov mali ľudia často problém niečo zjesť, dnes je to už inak. V súčasnej dobe je totiž častým vedľajším príznakom zvýšený apetít. Týka sa to hlavne piatich druhov liekov.