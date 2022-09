VIDEO s tureckým komentátorom baví svet: V živom vysielaní dostal „za uši“ od mačky

Mal to byť vstup ako každý iný, no mačka sa postarala o to, že nebol. Počas živého vysielania sa moderátorka športového kanála A Sport spojila s Özkökom cez video hovor. Všetko prebiehalo štandardne až do momentu, kedy sa na opierku kresla, v ktorom sedel, začala zakrádať mačka.

Diváci môžu vidieť, ako zviera pomaly a podľa možností nenápadne postupuje, až sa ocitne za krkom komentátora. Ten si v jednom momente prítomnosť domáceho miláčika uvedomí a usmeje sa, to však ešte netuší, čo bude nasledovať. Na prekvapenie mnohých totiž o krátku chvíľu schytal ranu labou odzadu, aká sa len tak nevidí. Zobral to však s úsmevom a kuriózna situácia pobavila nie len jeho, ale aj moderátorku a populárna sa stala aj medzi divákmi, lebo video sa v krátkom čase stalo virálnym.

Özkök vysvetlil, že mačka nebola jeho ale patrila majiteľom domu, u ktorých bol práve v tom čase na návšteve. Doplnil tiež, že sa volá Oli.