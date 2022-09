Šperkárka vyrába perlové skvosty zo spermií: Poodhalila zákulisie svojho biznisu

Ak ste niekedy snívali o tom, že si zaobstaráte unikátny perlový náhrdelník, teraz máte skvelú príležitosť. Kanadská šperkárka Amanda Boothová vytvorila sériu šperkov za pomoci ľudských spermií, prostredníctvom ktorých vytvára repliky perál. K vytvorenie netradičnej série ju priviedla jedna z používateliek sociálnej siete, píše unilad.com.

Boothovej zákaznícka základňa väčšinou pochádza z komunity BDSM, pričom jedna anonymná zákazníčka povedala, že náhrdelník je ako „malé tajomstvo a tajný vtip“ s partnerom. „Po ďalšom skúmaní obchodu sme si obaja mysleli, že to bude ten najlepší náhrdelník typu ‚si iba môj,‘“ uviedla žena.

Ďalšia klientka dodala, že jej partnera to „okamžite zaujalo“ a navrhla, že by to mohol byť spôsob, ako si pripomenúť ich sexuálny život pred narodením dieťaťa. Partner jej rád pripomína, že „nosí jeho semeno na prste.“ Niektorí zákazníci dokonca uviedli, že odvážne výtvory si kúpili na pamiatku vazektómie.

Boothová pre záujemcov prezradila, že kúsky jej šperkov zo spermií nemajú žiadny zápach. V Kanade a USA nie je posielanie spermií nelegálne, takže zákazníci jej vždy zašlú vzorku, z ktorej ona vyrobí falošnú perlu do ľubovoľného doplnku.

Boothová tiež vytvorila kúsky z telesných tekutín, popola, materského mlieka, kožušiny, vlasov a spopolnených pozostatkov ľudí alebo domácich miláčikov. Tiež uvažuje o kúskoch vyrobených z krvi.