Fyzik prekvapil: Činnosti, ktoré by ste nikdy nemali robiť počas búrky! O týchto sa často nehovorí

Každý rok zraní blesk vo svete zhruba 240 000 ľudí a na následky jeho zasiahnutia ich zomrie približne 24 000. Väčšina z nás ovláda základné bezpečnostné pravidlá a vie, že v búrke sa máme vyhnúť státiu pod stromami alebo v blízkosti okna. Čo sa týka telefonovania, pri bleskoch je nebezpečné používať káblový telefón a bezpečnejšie sú mobily, uvádza sa na sciencealert.com.

Galéria fotiek (4) Na snímke dieťa sa pokúša vypustiť šarkana na Feldbergu neďaleko nemeckého Frankfurtu nad Mohanom.

Zdroj: TASR/AP

Vedeli ste však, že by ste sa počas búrky nemali sprchovať, kúpať alebo umývať riad? Aby ste pochopili prečo, musíte najskôr vedieť, ako je to s bleskami. Existujú dva prvky, ktorým sa v búrke darí a sú to vlhko a stúpajúci teplý vzduch, ktoré idú ruka v ruke s letom. Vysoké teploty a vlhkosť vytvárajú veľké množstvo vlhkého vzduchu, ktorý stúpa do atmosféry, kde sa môže formovať do búrky. Mraky obsahujú milióny vodných a ľadových kvapiek a ich interakcia vedie k vzniku bleskov.

Stúpajúce kvapky vody sa zrážajú s klesajúcimi kvapkami ľadu, odovzdávajú im záporný a vyvolávajú kladný náboj. V búrke fungujú oblaky ako obrovské Van de Graaffove generátory, ktoré oddeľujú kladné a záporné náboje a vytvárajú ich masívne separácie vo vnútri oblakov. Keď sa búrkové mraky pohybujú, vytvárajú v zemi opačný náboj, ktorý priťahuje svetelný úder. Búrka sa snaží náboje vyrovnať a robí to vybíjaním medzi kladnými a zápornými oblasťami. Cesta tohto výboja je zvyčajne dráha s najmenším odporom, takže veci, ktoré sú vodivejšie (napríklad kov), majú väčšiu pravdepodobnosť, že ich zasiahne blesk.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Najužitočnejšia rada preto znie: Keď počujete hrom, choďte dovnútra. To však ešte neznamená, že budete pred búrkou úplne v bezpečí a aj v interiéri by ste mali na niektoré činnosti radšej zabudnúť.

Cesta najmenšieho odporu

Ak do vášho domu udrie blesk, elektrina bude prechádzať cestou najmenšieho odporu k zemi. Vodivé veci, ako sú napríklad kovové drôty alebo voda vo vašich potrubiach, poskytujú elektrine pohodlnú cestu. Sprcha je pritom miesto, kde sú obidve tieto veci (voda a kov) pohromade a je preto ideálna pre zásah elektriny.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Americké centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb dôrazne odporúčajú, aby sa ľudia počas búrky vyhýbali všetkým aktivitám, ktoré súvisia s použitím vody, dokonca aj umývaniu riadu. V búrke treba zohľadniť aj ďalšie riziká. Jedným z nich je aj opieranie sa o betónovú stenu. Betón sám o sebe síce nie je vodivý, ale ak je vystužený kovovými časťami, poskytuje cestu pre blesk.

Vyhnite sa tiež používaniu elektrospotrebičov (počítače, televízory, práčky, umývačky riadu). Spravidla platí, že ak v diaľke počujete hromy, už ste dostatočne blízko k búrke a môžete byť zasiahnutý bleskom i keď neprší. Údery blesku môžu zasiahnuť až desať kilometrov od jadra búrky. Bezpečný čas na použitie sprchy zvyčajne nastáva pol hodiny po zaznení posledného hromu. Búrky si zvyčajne radi nechajú najväčší blesk na koniec a vy sa predsa nechcete stať súčasťou tohto ohňostroja!