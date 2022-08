Prekvapivý spor medzi nevestou a svokrou: Neuveríte, čo rozzúrilo mladú ženu! Ľudia len krútia hlavami

Nemenovaná mamička opísala na fóre Mumsnet „incident,“ ktorý spôsobila jej svokra. Vôbec sa jej totiž nepáči, že vymenila jej dieťatku plienku bez toho, aby sa jej spýtala, či to môže urobiť. Došlo k tomu pred dvomi mesiacmi a jej synček má teraz pol roka. „Keď sa to stalo, nič som nepovedala. Syn mal vtedy štyri mesiace a ja som sa snažila byť milá a priateľská, ale svokra sa mi zdá panovačnejšia a myslím, že budem musieť stanoviť určité hranice.“

V príspevku uvádza, že takéto správanie sa jej vôbec nepáči, pretože si myslí, že príliš narúša súkromie jej dieťatka. Dovtedy mu vždy menila plienku iba ona a jej manžel a chcela, aby to tak bolo vždy, samozrejme okrem času, ktorý by jej syn trávil v jasliach alebo s opatrovateľkou. Hnevá ju aj to, že svokra ho prebalila bez toho, aby sa jej najskôr spýtala. „Som nerozumná, keď si myslí, že meniť plienky deťom by mali len rodičia?“ pýta sa žena fóre.

Na príspevok zareagovalo viac ako 400 ľudí. Mnohých zmiatlo, prečo nerobí mamičke problém, keď jej dieťatku mení plienku opatrovateľka, ale pri svokre jej to prekáža. „Ak neveríte starým rodičom, nemali by sa s dieťaťom stretávať. Bábätká nepotrebujú súhlas bez ohľadu na to, ako veľmi sa o to zaujímate,“ napísal jeden z nich.

„Myslím, že toto je niečo, čo si vážne potrebuješ vyriešiť sama so sebou. Členovia mojej rodiny sa mi sami ponúkajú, že budú meniť môjmu dieťaťu plienku a deväť z desiatich z nich to robí preto, aby mi pomáhali a dopriali mi malý oddych. Myslím si, že je to skvelá vec,“ napísal iný. „Takže zamestnanci škôlky alebo opatrovateľky môžu prebaliť vaše dieťa, ale jeho starý rodič nie? Mám podozrenie, že ide skôr o vaše pocity voči vašej svokre a nie o niečo, čo súvisí so súkromím a súhlasom.“