Bývalá letuška vyšla s pravdou von: TOTO je najšpinavšie miesto na palube! Vystríha cestujúcich

LONDÝN - Bývalá letuška sa podelila o dobré rady súvisiace s použitím sociálnych zariadení v lietadle. Zverejnila aj zoznam činností, ktorým by sa mali pasažieri v týchto priestoroch radšej vyvarovať a na ktoré by naopak nemali zabúdať. Zároveň im poradila, kedy je lepšie tieto priestory nepoužívať.

Rady a odporúčania bývalej letušky, ktoré sa týkajú použitia sociálnych zariadení v lietadle, by podľa jej slov, nemali pasažieri v záujme ochrany svojho zdravia ignorovať a podceňovať. Počas päťročnej praxe nadobudnutej pri výkone tohto povolania vo veľkej leteckej spoločnosti totiž tvrdí, že toaleta je najšpinavšie miesto na palube lietadla.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Pri rozhovore so špecialistami so spoločnosti Sanctuary Bathrooms odznelo aj niekoľko veľmi užitočných rád, kedy je najvhodnejšie použiť toaletu počas letu a ako zabezpečiť, aby ste ju používali čo najhygienickejším spôsobom. „Dôležitou súčasťou leteckého priemyslu je obrat. Znamená to, že úplné a dôkladné čistenie záchoda lietadla je niekedy nemožné a to z dôvodu nedostatku času a vyšších priorít,“ uvádza bývalá letuška po piatich rokoch práce pre veľkú leteckú spoločnosť. „Vo všeobecnosti prebehne čistenie toaliet rýchlo priamo pred vzlietnutím. Potom počas letu sú tieto priestory zvyčajne kontrolované personálom každú polhodinu, ale ak sa na palube dejú naliehavejšie veci, od tejto kontroly sa upúšťa.“

Letuška ďalej uviedla, že nádrž na odpadovú vodu (môže ich byť niekoľko v závislosti od veľkosti lietadla), by sa mala v ideálnom prípade vyprázdniť po pristátí. Keďže je však rok 2022 v oblasti cestovania mimoriadne nabitý, môže uplynúť aj niekoľko dní, kým sa poriadne vyprázdni. „Ak by nádrž na odpadovú vodu pretiekla, tak vzniká riziko, že potrubie môže prasknúť a jej obsah prenikne na palubu, čo sa už v minulosti stalo.“

Galéria fotiek (3) Zdroj: thinkstock.com

Bývalá letuška zároveň vysvetlila, že „najhorší čas“ na použitie toalety je tesne pred vzletom a na konci letu a spresňuje, že to platí najmä pri diaľkových letoch. „Rovnako zlé to môže byť po turbulenciách, počas ktorých sú zapnuté značky bezpečnostných pásov. Hneď ako sa vypnú, tak sa na toaletu snaží dostať prílev ľudí a niektorí z nich sa tam ponáhľajú, pretože potrebujú zvracať.“

Cestujúcich tiež vyzývajú, aby uprednostnili návštevu tohto priestoru pred podávaním menu, pričom táto zamestnankyňa leteckej spoločnosti pripúšťa, že jedlo „nebýva skvelé pre zdravie alebo pohyby čriev.“ Ak má teda niekto po konzumácii jedla zažívacie problémy, návšteve toalety po tomto človeku sa radšej vyhnite.

„Na palube si tiež nečistite zuby. Voda v lietadle pochádza z tej istej vodnej nádrže a nie je filtrovaná. Ak to naozaj potrebujete, použite balenú vodu. Moja hlavná rada však znie, aby ste mali svoju zubnú kefku alebo toaletnú taštičkou čo najďalej od záchoda.“ Zároveň odporúča vstupovať do toalety s respirátorom, pretože kvôli nedostatočnému vetraniu ide o priestor, ktorý je porovnateľný so „skriňou bez čistého vzduchu.“ Uviedla, že zakaždým, keď idete na toaletu, nielenže dýchate vzduch po ľuďoch, ktorí tam boli pred vami, ale najmä, ak ide o let na dlhé vzdialenosti, môžete vdychovať potenciálne častice fekálií, ktoré cirkulujú v tomto priestore po spláchnutí.