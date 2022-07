Kamarátky nasadli do taxíka, o pár sekúnd zažili šok: Na to, čo stváral vodič, ešte dlho nezabudnú

LONDÝN - Hviezda TikToku sa podelila o svoj skľučujúci zážitok. Spolu so svojou kamarátkou cestovala taxíkom, no vodič sa ku nim údajne správal inak len kvôli ich veľkosti. Neustále kontroloval tlak v pneumatikách a pozeral do spätného zrkadla. Mnoho ľudí priznalo, že podobné poníženie zažili na vlastnej koži.

Britka Danielle Vanierová, ktorá často zdieľa príbehy o fóbii z obéznych ľudí, porozprávala svojim fanúšikom o tom, ako ju taxikár nenápadne ponížil. Po tom, ako s priateľkou naskočili do taxíka, všimli si, že vodič sa k nim správa inak kvôli ich veľkosti. "Em a ja sme boli v taxíku, elektrickom Volkswagene. Taxikár bol trochu šialený, ale každopádne to bola náročná cesta. Bolo to dosť stresujúce," začína svoje rozprávanie.

Taxikár údajne neustále dramaticky kontroloval tlak v pneumatikách, a pritom hľadel na svoje pasažierky. "Každých päť minút klikol na svoju malú obrazovku a skontroloval tlak v pneumatikách. Vyzeral veľmi otrávene a niekedy sa na mňa pozrel cez spätné zrkadlo. Potom si povzdychol, znova skontroloval tlak v pneumatikách, pozrel sa na mňa, pokračoval v jazde, skontroloval tlak v pneumatikách a pokračoval v jazde," pokračuje Vanierová.

Jej video má už takmer 400-tisíc zhliadnutí a desiatky komentárov od užívateľov, ktorí boli zhrození z mužovho správania. Niektorí sa tiež podelili o nepríjemné incidenty, ktoré zažili len kvôli svojej hmotnosti. "Jedna stará dáma vošla do mojej kancelárie a povedala: ‚Vaše šaty sú veľmi pekné, ale väčšie dievčatá by nemali nosiť šaty,‘" píše sa v jednom príspevku.

Po prečítaní komentárov bola Danielle ohromená tým, akým spôsobom priatelia, kolegovia a neznámi ľudia rafinovane urážajú a dehonestujú obéznych ľudí. Podľa jej slov by mal byť každý rešpektovaný bez ohľadu na to, koľko váži. "Každému, bez ohľadu na jeho veľkosť, by mala byť prejavovaná láska a úcta," dodala.