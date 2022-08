Kráska (29) zistila, že ju priateľ podvádza s kamarátkou: Brutálna pomsta! Do kondómov mu nastriekala...

NEW YORK - Žena zistila, že ju dnes už bývalý partner podvádza s jej blízkou kamarátkou. Rozhodla sa preto, že z pomsty do jeho kondómov nastrieka olej z habanero papričiek. S priateľom zostala aj napriek nevere, pretože údajne vedel, ako "hýbať bokmi". Po opakovanej nevere sa s ním ale rozišla a dnes je jeho nevlastnou mamou.

Augustah Hubbleová (29) z Houstonu je oslavovaná na sociálnych sieťach za svojské riešenie nevery. Vo videu prezradila, ako ju jej "ex" podvádzal s jej blízkou priateľkou. Preto nastriekala do všetkých mužových kondómov olej z čili papričiek. "Prichytila som ho ​​pri podvádzaní s mojou kamarátkou, a tak som mu do kondómov nastriekala olej z habanero papričiek. Prišiel domov ako pes s chvostom medzi nohami. Ponúkla som sa, že mu na to dám ľad a použila som mrazené kocky ľadu s habanero papričkami, ktoré som vyrobila," pochválila sa mladá žena.

Neskôr vysvetlila, že sa s mužom zoznámila, keď mala 21 rokov. Je medzi nimi deväťročný vekový rozdiel. Na začiatku bolo všetko skvelé. "Každý týždeň mi kupoval kvety, dával darčeky a celé mesiace ma prosil, aby som bola jeho priateľkou a taktiež ma niekoľkokrát požiadal o ruku. Bol ku mne naozaj milý a veľmi rýchlo som sa do neho zamilovala." Po dvoch rokoch vzťahu Augustah objavila skrýšu prezervatívov. "Mala som podozrenie, že ma podvádza, keď som v jeho aute našla kondómy. My sme ich nepoužívali, pretože som užívala hormonálnu antikoncepciu. Pýtala som sa ho na to a povedal, že ich kúpil ešte predtým, ako sme sa stretli a nikdy sa nedostal k tomu, aby ich vyhodil," vysvetľuje. Ešte v tú noc si pozrela správy v priateľovom mobile, kde našla konverzáciu medzi ním a svojou kamarátkou. Premýšľala, ako sa partnerovi pomstiť.

"Milujem pikantné jedlá. V ten deň, keď som jedla, som stále premýšľala, ako by som ho mohla nachytať na hruškách. Spomenula som si na kondómy v jeho aute a vtedy mi to docvaklo." O dva dni neskôr sa neverník vrátil domov a priateľke povedal, že bol v telocvični a použil sprchový gél, ktorý dráždi jeho penis. V telocvični sa nikdy nesprchoval, takže hneď vedela, čo sa stalo. Tvárila sa však, že o ničom nevie a povedala mu, aby si ľahol, kým ona pôjde po ľad. To ale chlapík netušil, že prinesie do uteráka zabalený ľad s habanero papričkami. "Utekal do kúpeľne a pokúsil sa opláchnuť svoj penis, ktorý v tom čase vyzeral ako varená kreveta. Bol celý ružový a stočený. Povedal, že ľad to ešte zhoršuje," opísala dramatické chvíle Hubbleová. Následne sa začala smiať a svojho bývalého partnera vyzvala, aby sa jej priznal k nevere, čo aj urobil.

Američanka sa aj napriek nevere rozhodla dať svojmu partnerovi druhú šancu. "Na moju obranu - bol očarujúci a vedel, ako hýbať bokmi," prezradila. Netrvalo však dlho a priateľ ju opäť podviedol, tak to s ním nadobro ukončila. Šťastie ale paradoxne našla pri otcovi svojho bývalého a dokonca sa za neho vydala. "S jeho otcom sme práve oslávili piate výročie svadby. Chcem len poriadne zakričať na svojho bývalého, ktorý je teraz mojím nevlastným synom. Cez neho som sa stretla s láskou môjho života," odkázala Augustah vo videu.