VIDEO Žena objavila na benzínke zázračný gombík: Je nadšená, zmenilo to spôsob, akým tankuje

LONDÝN - Autorka TikTok videí ukazuje vo svojom príspevku návod, ako sa vyhnúť prekročeniu ceny za palivo na benzínových pumpách. Na všetko stačí prednastavené tlačidlo, ktoré sa nachádza na benzínovom čerpadle. Užívatelia sociálnej siete sú z jej objavu nadšení a vravia, že ho určite začlenia do svojho života.

Video Britky, ktorá si hovorí Livs, už zaznamenalo dva milióny pozretí a niet sa čomu čudovať. V období, keď cena za palivo prekonáva rekordy, prišla s nápadom, ako natankovať bez toho, aby ste prekročili svoj finančný limit. "Ako to, že som nikdy nevedela, že toto existuje? Ak kliknete na toto tlačidlo dvakrát desať na 20 libier, zastaví sa presne na 20 librách," vysvetlila. Keď sa potom vo videu výdajná pištoľ naozaj vypne presne pri tejto sume, s radosťou vykríkne: "Wow! Je to také skvelé!"

Z reakcií užívateľov vyplýva, že o tejto možnosti nič nevedeli a poďakovali Livs za to, že sa o ňom podelila s ostatnými. Niektorí zároveň poukázali na rastúce ceny benzínu a vtipne sa autorky videa spýtali, či sa "za 20 libier dostala aspoň do vedľajšej ulice". Iní zas uviedli, že takéto tlačidlo ich oberie o zábavu pri tankovaní, keď pozorne sledujú displej výdajného stojana a stláčaním pištole sa snažia natankovať za sumu, ktorú nechcú prekročiť. "Je to hra sama o sebe skončiť na č. 01 alebo .99," stojí v jednom komentári. Ďalší užívateľ ale spresnil, že nie všetky čerpadlá majú túto funkciu.

Keďže cena benzínu a nafty neustále rastie, zvyšujú sa aj krádeže pohonných hmôt vo Veľkej Británii. Asociácia maloobchodných predajcov benzínu (PRA) uviedla, že počet incidentov, keď motorista tankuje a nezaplatí, sa tento rok zatiaľ zvýšil o 61 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2021. Počet krádeží pohonných hmôt prekračuje hranicu únosnosti a ak bude tento trend pokračovať, škoda spôsobená predajcom môže tento rok dosiahnuť 25 miliónov libier (cca 29 miliónov eur).