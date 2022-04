FOTO Matka pobúrila darčekom, ktorý dala synovi na 16. narodeniny: Na ten určite nikdy nezabudne

Košík plný kondómov s lubrikačným gélom a vlhčenými obrúskami sa stal predmetom vášnivých diskusií na sociálnej sieti. Janine uviedla, že všetko nakúpila pre svojho syna, ktorý nedávno oslávil šestnáste narodeniny. Vzápätí sa strhla obrovská diskusia týkajúca sa vhodnosti takéhoto darčeka. Angličanka podotkla, že všetko vymyslela a zrealizovala úplne sama a nechápe, prečo jej nápad rozčúlil toľko ľudí. Podľa vlastných slov sa chce iba uistiť, aby bol Bradley v bezpečí v prípade, ak bude mať sex. Zároveň sa snaží robiť všetko pre to, aby sa nestal príliš mladým rodičom. Sama ho totiž porodila už v sedemnástich. Nerobí si veľké ilúzie a rozumie tomu, že chlapci v jeho veku už experimentujú so sexom a je potrebné vysvetľovať im, aká dôležitá je ochrana.

Jeden z užívateľov napísal, že keby dostal niečo podobné, tak by doslova utiekol z domu. Ďalší reagoval so slovami, že by "zomrel na mieste od hanby, keby mu mama dala niečo také". Mnohí, naopak, pragmatický prístup Adamsonovej schvaľujú. "Všetci zabúdate, že niektoré deti majú dobré vzťahy so svojimi rodičmi a môžu s nimi žartovať o takýchto veciach bez toho, aby to bolo divné," napísala jedna osoba.

A čo na to Bradley? Košík si vraj obzeral a chvíľu mu trvalo, kým si uvedomil, aký je jeho obsah. Najskôr si všimol vlhčené detské obrúsky a až potom samotné prezervatívy. Ale vraj sa na nich dobre zasmial. Janine doplnila, že sa pokúša rozprávať so synom o veciach, ktoré sú možno pre iné rodiny nepríjemné. "Ale po prvé, som príliš mladá na to, aby som mu robila opatrovateľku a po druhé chcem, aby vedel, ako byť v bezpečí."