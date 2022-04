Pentagón zverejnil utajovaný dokument o UFO: Ohromujúce detaily, o ktorých doteraz mlčal

LONDÝN - Správa Pentagónu nazvaná "Anomálne akútne a subakútne účinky na ľudské a biologické tkanivá" podrobne opisuje, do akej miery ovplyvnili životy ľudí údajné stretnutia s mimozemskými civilizáciami. K obsahu utajovaného dokumentu sa dostal denník The Sun po tom, ako odoslal žiadosť na veliteľstvo Ministerstva obrany Spojených štátov, v ktorej poukázal na slobodu informácií.

Utajovaná správa Pentagónu dokumentuje skúsenosti ľudí, ktorí tvrdia, že sa stretli s mimozemšťanmi. Je plná bizarných zážitkov od čítania myšlienok cez sťažnosti na zranenia až po nezohľadnené tehotenstvo. Dokument opisuje aj "zjavný únos" a tiež skúsenosti s telepatiou a vnímanú teleportáciu. Z uvedených informácií vyplýva, že ak narazíte na mimozemšťana, môžete očakávať naozaj všeličo. V dlhom zozname fyziologických účinkov spojených s UFO sú spomenuté aj paralýza, vnímaná strata času, poranenia očí, popáleniny, amnézia, nevoľnosť, strata hlasu, nespavosť, závraty, sexuálne zážitky, výrazné pachy, levitácia, padanie vlasov a dokonca aj smrť.

Uvádza sa v ňom, že ľudia utrpeli rôzne zranenia v dôsledku "vystavenia sa anomálnym vozidlám najmä vo vzduchu a v ich tesnej blízkosti". Niektoré z nich súvisia s "pohonnými systémami súvisiacimi s energiou". V správe je zmienka i o tom, že "bolo presne nahlásené dostatočné množstvo incidentov/nehôd a boli získané lekárske údaje, aby bola podporená hypotéza, že niektoré pokročilé systémy sú už nasadené a sú nepriehľadné pre plné chápanie USA".

Správa bola súčasťou viac ako 150-stranového dokumentu Defence Intelligence Agency (DIA) súvisiaceho s programom Pentagónu "UFO Advanced Aviation Threat Identification Programme" (AATIP). Denník uviedol, že o tieto dokumenty požiadal ešte v decembri 2017, ale dostal sa k nim až teraz. V časti správy sa píše, že "existujú utajované informácie, ktoré sa veľmi týkajú predmetu tejto štúdie a bola zverejnená len malá časť tajnej literatúry". Zároveň niet pochýb o tom, že priaznivci UFO na celom svete by veľmi radi dostali do rúk práve tieto šťavnaté tajné kapitoly.