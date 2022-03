VIDEO Mega prsia spôsobovali dievčine (20) silné migrény: Nové telo! Už vyzerajú úplne inak

Janel Nelsonová konečne našla po množstve odmietnutí lekára, ktorý bol ochotný zmenšiť jej prsia. Kvôli ich veľkosti 28H prežívala ešte donedávna hotové peklo. Niekoľko chirurgov ju za posledné štyri roky odmietlo kvôli jej nízkemu veku. "Dôvody, pre ktoré tak urobili, boli vždy hrozné. Jeden lekár sa dokonca spýtal, čo by si pomyslel môj budúci manžel," posťažovala sa mladá žena.

Veľké prsia jej začali spôsobovať nespočetné množstvo zdravotných problémov zhruba pred štyrmi rokmi. Často mávala migrény, kvôli tlaku, ktoré poprsie vytváralo na ramienka podprsenky, zas Nelsonovú extrémne boleli ramená a krk. Musela sa hrbiť, aby si trochu uľavila. V letných horúčavách sa pod prsníkmi silno potila, v dôsledku čoho sa jej pod nimi tvorili nepríjemné vyrážky. "Cítila som sa, akoby ma moje telo obmedzovalo v tom, čo môžem a nemôžem v živote robiť."

Janel sa medzičasom vydala. Prezradila, že to bol práve jej manžel Chandler Nelson, ktorý ju povzbudil, aby sa nevzdávala a pokračovala v hľadaní vhodného chirurga. Vlani jeden definitívne súhlasil so zákrokom, ktorý vykonal 5. januára tohto roku. Len po dvoch mesiacoch od zákroku Američanka uviedla, že je z výsledkov nadšená. So zmenšeným poprsím veľkosti 28C je oveľa spokojnejšia. "Zmenilo mi to život. Mám pocit, že som získala úplne nové telo. Už nie som obmedzovaná vo výbere oblečenia a môžem si zo stojana vziať čokoľvek bez toho, aby som si to musela vyskúšať, pretože viem, že mi to pristane."

Hoci jej zákrok spôsobil intenzívnu krátkodobú bolesť, povedala, že by sa takto rozhodla opäť. Zároveň povzbudila ostatné ženy v podobných situáciách, aby sa nenechali odbiť a hľadali vhodného chirurga dovtedy, kým sa to nepodarí.