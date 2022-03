Influencerka ukázala svoje skutočné telo: Na prvej FOTO dokonalá, na druhej... veď pozrite sami

Influencerka Hayley Madiganová šokovala svojich priaznivcov, keď vedľa photoshopovej fotografie, na ktorej pózuje v bikinách, zverejnila záber zachytený pod prirodzeným denným svetlom. Nemilosrdné slnečné lúče dopadajúce na jej stehná totiž odhalili rozsiahlu celulitídu. "Insta Pool Pose verzus to, čo vidím v zrkadle v kúpeľni. Rôzne pózy, rôzne uhly kamery, rôzne polohy, iné osvetlenie - to všetko spôsobí obrovský rozdiel v tom, ako je telo vnímané a presnejšie, ako ho vidíte!" uviedla vo svojom príspevku, ktorým chce povzbudiť všetky ženy, aby prirodzený stav svojho tela nevnímali negatívne a nedali sa oklamať tým, čo vidia na sociálnych sieťach.

Hayley doplnila, že ak majú ženy v moci zmeniť svoje myslenie, mali by sa na seba pozerať láskavejším spôsobom. "Buďte láskavejšie k sebe a k svojmu duševnému zdraviu. Buďte šetrnejšie k svojmu telu, pretože je to váš domov a máte ho len jedno, tak sa k nemu správajte s tou najlepšou láskavosťou, akú mu môžete ponúknuť." Pripomenula, že ženy na sebe príliš často hľadajú chyby, ale mali by si uvedomiť, že nikto, kto im v živote stojí za to, by im nikdy nepovedal, že majú nejaké nedostatky, a práve to je dôležité. "Nie ste len telo, ste to VY, tak buďte k sebe láskavejšie."

Madiganovej fanúšikovia oceňujú úprimné fotografie a motivačný odkaz. "Ďakujem, že ste na Instagram vniesli trochu úprimnosti, naozaj vás za to obdivujem," vyjadril sa jeden z nich. "Ďakujeme za zdieľanie! A je to pravda! Nikto nie je na seba taký tvrdý ako my sami a nikoho láska a obviňovanie nie sú dôležitejšie ako naše vlastné," napísal ďalší.