VIDEO Intímna spoveď ženy vydatej za invalida: Muži si myslia, že ma nedokáže uspokojiť, mýlia sa!

Shane Burcaw sa narodil so spinálnou svalovou atrofiou (SMA) a od dvoch rokov je pripútaný na invalidný vozík. S Hannah Aywardovou sa spoznal cez online zoznamku, píše The Sun. Od septembra 2020 tvoria oficiálne pár. Obaja opisujú svoj vzťah ako pevný, no tým, že on je invalid a ona netrpí žiadnym postihnutím, priťahujú pozornosť bulváru.

Nevedia ju pochopiť

Dvojica sa rozhodla zúčastniť televízneho programu "StyleLikeU", aby umlčala kritikov a všetkým ukázala, že ich vzťah je harmonický. "Ľudia si často myslia, že som Shanonova matka alebo sestra. Mnohí muži si myslia, že trpím a zaslúžim si život s partnerom bez postihnutia. Podľa nich nemôžem byť v takomto vzťahu spokojná," vyjadrila sa Hannah.

Shane zas prehovoril o tom, ako vyzerá ich intímny život. "Muži si myslia, že kvôli postihnutiu nemôžem mať sex, ale nie je to tak. Mnoho ľudí si predstavuje sex pod misionárskou polohou. Nevedia o nás nič. V posteli to medzi nami síce nevyzerá ako vo filmoch, ale my to zvládame." Ďalej vysvetlil, že hoci sa nemôže takmer vôbec hýbať, v spálni im to problémy nerobí. "Iniciátorom som často aj ja. V mnohých prípadoch to ľuďmi otrasie, ale verte mi, keď hovorím, že zažívame aj romantiku."

Keď sú v posteli, tak požiada Hannah, aby hýbala jeho telom tak, aby sa jej mohol dotýkať. "Prehodíš ma na druhú stranu alebo posuň moju ruku tak, aby som sa ti mohol chytiť líca. Toto je naša typická konverzácia v spálni," ozrejmuje Burcaw. Jeho polovička doplnila, že to už nie je celkom tak. "Nepoužívame celé vety, dokonca sa niekedy pri tom ani nemusíme rozprávať. Už jednoducho vieme, čo má každý z nás rád. Najlepšie na našom vzťahu je to, že sa obaja cítime komfortne."

I sat up on the couch UNASSISTED for over an hour tonight! While I was sitting atop my leather throne, we filmed a long... Posted by Shane Burcaw on Monday, September 9, 2019

Ich láska je inšpiráciou

Pre mnoho ľudí je tento pár veľkou inšpiráciou, no nie kvôli Shanenovmu postihnutiu, ale pre spôsob, akým sa navzájom milujú, rešpektujú a komunikujú. "Sledujem Shanea a Hannah už roky. Môj manžel je tiež na invalidnom vozíku, takže sa viem čiastočne vžiť do ich situácie. Je tak pekné vidieť, ako veľmi dokáže človek milovať," vyjadrila sa jedna užívateľka.