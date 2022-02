FOTO Inzerát, ktorý vás dostane do kolien: Sandra ponúka podnájom, keď ale uvidíte kde!

ZÜRICH - Istá žena prichádza k peniazom veľmi ľahkým, no o to bizarnejším spôsobom. Keď hľadá niekto v hlavnom meste Švajčiarska lacné ubytovanie, môže sa obrátiť práve na ňu. Ponúka mäkký matrac a navyše ste celý čas na čerstvom vzduchu. Alebo ako sa to vezme. Spíte totiž v stane na balkóne.

Dvadsaťsedemročná Sandra zo švajčiarskej metropoly hľadá niekoho, kto by jej pomohol s vysokým nájomným. Nechce ale, aby s ňou býval niekto priamo v byte, preto to vymyslela tak, že prípadnému nájomcovi vyhradila miesto na balkóne, uvádza The Sun. To, že svoj zámer myslí naozaj vážne, dokázala zverejnením inzerátu. Vo svojom príspevku píše, že prenajíma menší stan na svojom balkóne.

V Zürichu býva počas najchladnejšieho obdobia v roku v noci poriadna zima, no Sandra myslela aj na to, pretože dodala: "Zo stanu je aspoň krásny výhľad na celú oblohu." Stan je podľa zverejnených fotiek umiestnený na podložke, takže prípadný dočasný spolubývajúci by nespal priamo na zemi. Vnútri je dokonca aj jeden vankúš. Vybavenie je teda podľa všetkého na jednotku, čomu zodpovedá aj mesačný nájom vo výške 500 švajčiarskych frankov (cca 480 eur).

Mladá žena sa však nedávno vyjadrila, že nájom zrejme zníži. "V tomto meste je situácia pre tých, ktorí si hľadajú byt, veľmi zložitá. Nájsť cenovo dostupnú izbu na prenájom je takmer nemožné." Bývanie na nekrytom balkóne v chladnej krajine, akou je Švajčiarsko, sa môže väčšine ľudí zdať hlúpe, no podľa Sandry o to prejavilo záujem už viacero ľudí. Vo väčšine prípadov ide o študentov, ktorí si myslia, že tento nápad je skvelý.

Zákon vo Švajčiarsku nezakazuje ľuďom prenajímať si rôzne priestory, ale musia mať povolenie od domovníkov. Združenie nájomníkov v Zürichu uviedlo, že Sandrin inzerát ukázal, ako veľmi v meste stúplo nájomné. "Skutočnosť, že v Zürichu sa prenajíma stan na balkóne za 500 frankov, je šokujúcim výsledkom nárastu cien," okomentoval inzerát jeden z členov združenia.