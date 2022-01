Toto sa deje s vaším telom po tom, ako zjete Štedrovečernú večeru: Žiadne príjemné čítanie!

LONDÝN - Niet divu, že s balením darčekov na poslednú chvíľu a sviatočným stresom na Štedrý deň môže každý pocítiť únavu. Nehovoriac o množstve jedla a alkoholu, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou sviatkov. Experti na výživu prezradili, čo sa deje s telom po poriadnej hostine. Nie je to veru príjemné čítanie.

Vianočné sviatky by mali byť plné pokoja, no v skutočnosti sú pre mnohých z nás viac stresujúce než pokojné. Toto obdobie roka je taktiež povestné tým, že ľudia sa počas neho poriadne prejedajú. Experti na zdravú výživu z MuscleFood prezradili, čo sa deje s telom na Štedrý deň a prečo mnohých po vianočnej večeri premôže únava.

Po piatich minútach

Po vychutnaní si pohára alkoholického nápoja sa alkohol dostane do krvi už po piatich minútach. Alkohol sa vstrebáva do krvného obehu cez tenké črevo a žalúdok, rozširuje cievy a vy preto pociťujete teplo.

Zdroj: Getty Images

Po 20 minútach

Môže trvať až 20 minút, kým sa vaše telo bude po štedrovečerrnej večeri cítiť plné, ale je veľmi pravdepodobné, že ste sa nasýtili už pred týmto bodom. Žalúdok má kapacitu okolo jedného litra, takže po zjedení vianočnej večere sa musí zväčšiť, stláčať ostatné orgány a spôsobovať nadbytočnú plynatosť.

Po 30 minútach

Pankreas teraz začne produkovať inzulín - hormón, ktorý pomáha premieňať glukózu na skladovateľný glykogén. To znamená, že hladina cukru v krvi sa rýchlo zvýši, vďaka čomu bude váš pankreas pracovať dlhšie. Akonáhle vykoná svoju prácu, utrpíte pokles hladiny cukru v krvi, takže sa budete cítiť unavení.

Zdroj: Getty Images

Po hodine

Krv prúdila priamo do vášho tráviaceho traktu, aby rozložila jedlo. Aby sa to stalo, vaše telo prirodzene zvýši svoj metabolizmus a srdcovú frekvenciu, čo znamená, že sa zvýši aj vaša vnútorná teplota. To vedie k poteniu. Nápoje, ktoré ste predtým skonzumovali, teraz spomaľujú trávenie a s bohatými jedlami v žalúdku, ktoré sa ťažko rozkladajú, sa cítite prejedení a malátni.

Po dvoch hodinách

Proteíny a tuky ležia vo vašom žalúdku dve až tri hodiny, takže sa cítite nafúknutí. Enzýmy sa snažia rozložiť jedlo a telo sa zase snaží zbaviť prebytočného vzduchu, ktoré prijalo počas jedenia. Ak bola súčasťou slávnostnej večere aj rafinóza (komplexný cukor nachádzajúci sa v zelenine, napríklad v ružičkovom kele), nastáva problém, pretože ju telo nedokáže spracovať. To znamená, že existuje len jedna cesta von.

Zdroj: Getty Images

Po šiestich hodinách

Všetko jedlo a nápoje sa teraz nachádzajú v hrubom čreve. Tento proces môže trvať šesť až osem hodín.

Po 24 hodinách

Výlet na toaletu vás zbaví všetkého nestráveného jedla, ktoré zostalo v tele. A ak ste to prehnali s alkoholom a pociťujete opicu, v tomto momente by sa mala začať zmierňovať.