FOTO Zákazníci v šoku: Keď zbadali, čo je na regáloch v obchode, ostali totálne pohoršení

LONDÝN - Poznáte ten pocit, keď len pár dní po vianočných sviatkoch vojdete do obchodu a z regálov na vás už pozerajú čokoládové veľkonočné zajace a maľované vajíčka? V dnešnej dobe to nie je nič výnimočné. Veď sladkosti, ktoré dostávame na Mikuláša, sme mohli kúpiť už v októbri. Vo Veľkej Británii však zašli ešte do väčších extrémov.

V supermarketoch spoločnosti Asda sa v týchto dňoch objavili sladkosti, aké možno vidieť v obchodoch krátko pred Veľkou nocou, uvádza The Sun. Ledva sa skončili Vianoce, zákazníci si už môžu kúpiť veľkonočný tovar. Podľa mnohých ľudí je to naozaj absurdné.

Shoppers baffled as Easter eggs spotted on shelves just days after Christmas https://t.co/G4nzR5Gfbx pic.twitter.com/nqFxSBQfIX — iHeart Rideshare (@iheartrideshare) December 30, 2021

Holly Watsonová, ktorá zvykne v Asde nakupovať, to opísala ako niečo smutné, pretože veľkonočné vajíčka boli poukladané hneď vedľa čokolády s tematikou Vianoc. "Doma mám ešte vianočný stromček, ani som nepomyslela na to, že by už mal ísť von z bytu". Akoby sa tým strácalo čaro celých sviatkov. Navyše Veľká noc je spájaná s teplejším počasím, kedy je už príroda prebudená a vonku cítiť všetky možné vône. Predajcovia sa takýmto spôsobom očividne snažia zvýšiť dopyt po svojom tovare.

Zdroj: TASR - Diana Semanová

Na britských ostrovoch zvolili tento postup aj iné veľké reťazce ako Tesco, Morrisons alebo Sainsbury's. V momente sa ale kvôli tomu dostali pod paľbu kritiky miestnych obyvateľov. "Je to neuveriteľné! Len pred chvíľou sa skončili Vianoce a oni vám už tlačia pred oči ďalšie sviatky," znel jeden z komentárov. Veľká noc pripadá v roku 2022 na polovicu apríla, teda je ešte naozaj dosť času na to, aby sme sa na jedny z najväčších sviatkov v roku patrične pripravili.