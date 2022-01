Chcete zarobiť veľké peniaze? Odborníci radia, táto nečakaná vec je lepšou investíciou než zlato!

Nastáva nová doba? Investori možno budú zvažovať o vkladaní svojich peňazí do akcií v spojení s legom, uvádza New York Post. Nie je to žiadny žart. V súčasnosti totiž stúpa hodnota lega rýchlejšie ako zlato. Ruskí výskumníci z Moskovskej univerzity prišli so zaujímavou štúdiou, v ktorej sa uvádza, že vyradené súpravy od spoločnosti Lego z rokov 1987 až 2015 stúpli na svojej hodnote o 11 percent každý rok, čo sú vyššie hodnoty než v prípade zlata, dlhopisov či akcií na burze.

Zdroj: Getty Images

Lego je čím ďalej tým vzácnejšie, najmä ak ide o skladačky, ktoré sa už nevyrábajú. Dánska spoločnosť navyše uvádza do predaja stále nové súpravy, ktoré automaticky vytláčajú z trhu tie staré. Za vysokú hodnotu Lega môžu aj jeho samotní zberatelia, ktorí tieto skladačky skupujú po celom svete.

Veľká investícia?

Moskovskí experti navyše prišli aj na to, že ceny lega nie sú ovplyvnené akciovým trhom, čo dokazuje aj zvýšenie jeho hodnoty počas poslednej finančnej krízy. "Skladačky Lego môžu byť už rovnakou investíciou ako šperky, starožitnosti či umelecké diela. Jedna väčšia sada priniesla v priebehu ôsmich rokov 2230-percentnú návratnosť," vyjadrila sa profesorka Victoria Dobrynskaja. Inak povedané, hodnota skladačiek sa zvýšila o 2230 percent z pôvodnej kúpnej ceny v obchode.

Koronakríza akoby tomuto segmentu ešte viac nahrala. Ceny lega počas pandémie prudko vzrástli, pretože počas dlhých dní lockdownu už neskladali len deti, ale celá rodina. Výrobca sa teší veľkej obľube u prakticky všetkých vekových ročníkov.