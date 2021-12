Policajti pri razii objavili podivnú tombolu: Keď videli, čo je v nej, nechceli veriť vlastným očiam

Podivnú tombolu policajti odhalili pri razii vo východošpanielskom meste Murcia. Na mieste zatkli jedného Španiela a jedného Argentínčana. Inkriminujúce poznámky so zoznamami účastníkov dvoch chystaných sviatočných tombol boli prilepené na stene. Prvé žrebovanie bolo plánované na Vianoce, druhé na sviatok Troch kráľov 6. januára. Hlavnou cenou bol kôš s kokaínom, hašišom, alkoholom, tabakom a osemkilovým stehnom sušenej šunky. Cena za lístok do prvej tomboly bola päť eur, do druhej desať.

Sorteaban una #narcocesta navideña que contenía #cocaína, #hachís, #alcohol, dinero en efectivo y hasta un jamón



Los clientes se apuntaban y participaban en rifas que consistían en acertar las 2 últimas cifras de los sorteos de #Navidad o de El Niño



Hay 2 detenidos en #Murcia pic.twitter.com/ybQQBrI5s0 — Policía Nacional (@policia) December 21, 2021

Polícia na mieste zabavila aj 165 rastlín konope a 33 halogénových lámp používaných pri jeho pestovaní. Okrem toho zabavila kilogram nasekanej marihuany a viac ako päť kíl sušených kvetov. Zároveň skonfiškovala "značné množstvo kokaínu a hašiša".

Darčekové koše s vínom či iným alkoholom, šunkou a sladkosťami sa v Španielsku, najmä cez Vianoce, tešia veľkej obľube. Niektoré firmy takými košmi napríklad odmeňujú svojich zamestnancov a klientov.