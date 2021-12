VIDEO Mame sa pokazila umývačka riadu: Keď otvorila zadný kryt, zažila totálny šok

WASHINGTON - Úplné zdesenie! Inými slovami sa ani nedá opísať to, čo uvidela Trinity u svojej mamy, keď uvoľnila zadnú časť krytu umývačky riadu v jej kuchyni. Tá jej zavolala s tým, že jej umývačka prestala fungovať.

Domáce spotrebiče sa môžu bezdôvodne pokaziť. Niekedy ani nie je nutné volať opravára, pretože príčinu sa podarí odhaliť aj vám. Podobne to chcela vyriešiť Trinity Kirklandová, no po tom, čo zažila, sa zaprisahala, že už nikdy nebude sama riešiť príčinu výpadku akéhokoľvek spotrebiča vo svojej domácnosti. V zadnej časti umývačky svojej mamy totiž natrafila na niečo strašné.

Trinity všetko zaznamenala na video, ktoré potom zverejnila na TikToku. Spočiatku uvoľňuje so svojím priateľom zadný kryt umývačky, aby zistili, prečo sa pokazila. Keď sa im to podarilo, pozreli sa dovnútra a na svoje obrovské prekvapenie tam našli najmenej tri potkany, ktoré pobehovali v umývačke riadu. "Priateľ zistil, prečo mojej mame nefunguje umývačka riadu," znie komentár k videu. "Je presne tam, vidíš ho? Pozrite sa na nich, je ich tu veľa," ozýva sa ďalej.

Video malo za krátky čas viac ako 3,5 milióna videní. "Keby som to zažila ja, v momente by som dostala infarkt a padla na zem," napísala jedna užívateľka. Iní si ale robili z celej situácie srandu a potkany považovali za roztomilé. "Snažia sa opraviť umývačku. A ešte k tomu zadarmo! Sakra, buď za to vďačná."