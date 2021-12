FOTO Dievčina (22) totálne zmenila svoj vzhľad, vyzerá ako démon: Keď uvidíte, aká krásna bola predtým

HOUSTON - Či to bol zámer kvôli otravným chlapom, alebo to skutočne tak chcela, ťažko povedať. Faktom však zostáva, že Kierstyn Milliganová minula v prepočte 40-tisíc eur na zmenu svojho zovňajška. Ľudia sa pri pohľade na ňu zľaknú, ona ale hovorí, že vždy chcela vyzerať takto.

Dvadsaťdvaročná Kierstyn z Texasu takmer celý svoj doterajší život rozmýšľala nad tým, ako by chcela vlastne vyzerať. Roky plynuli a z dievčatka sa stala príťažlivá mladá žena, ona to tak ale nevnímala, uvádza news.com.au. Tanečnica, ktorá si zarába na platforme pre dospelých OnlyFans, sa rozhodla pre drastickú, no vysnívanú pre ňu zmenu. Keď sa jej podarilo našetriť dostatok peňazí, nič jej už nebránilo v ceste stať sa osobou, ktorou chcela byť už dávno.

A je to zmena naozaj drastická a podľa väčšiny ľudí jednoznačne k horšiemu. Milliganová teraz totiž vyzerá ako démon, jej telo aj tvár sú potetované, má v ňom rôzne implantáty, piercingy, v ústach tesáky a zmenila si aj farbu očí, vďaka čomu vyzerá naozaj ako posol z pekiel. Kamaráti, a nielen oni, jej hovoria, že predtým vyzerala jednoznačne lepšie. No ona sa same sebe páči. "Vždy som chcela vyzerať presne takto. Túto víziu som mala už dlho," hovorí.

Na TikToku má Kierstyn viac ako 700-tisíc sledovateľov, ktorí majú na jej zmenu rôzne názory. "Predtým som si nevážila samu seba. Nechápala som, kto vlastne som. Po zmene je to už úplne inak. Niektorí to nevedia pochopiť a najbláznivejšie reakcie sú, samozrejme, cez sociálne siete. Vyzerám ako démon, predtým som bola krajšia alebo že som nemusela mať veľmi šťastné detstvo a poznačilo ma to. Na druhej strane to však nie je len o negativite. Iným ľuďom sa môj vzhľad páči a chcú sa so mnou dokonca odfotiť," doplnila.

Rodinu a priateľo Milliganovej šokovalo najviac to, že má tetovania aj v očiach. Urobila to vraj preto, aby zistila, ako to bude vnímať spoločnosť, takže vlastne šlo o akýsi sociálny experiment. Tetovať sa začala už keď mala pätnásť rokov. Jej prvé kerky na ruke boli o rodine a o tom, ako si ich všetkých váži a miluje. "Minulý rok som si dala spraviť motýľa a písmeno z hebrejčiny na krk a ružovú dýku na plece. Potom pribudol motýľ na čele, dýka s ružami an tvári, netopier pod prsiami a tetovanie v očiach," vysvetľuje dievčina. Na záver ešte dodala, že nikdy nechcela zapadnúť do šedého priemeru. Najnovšie plánuje nechať si potetovať aj druhú polovicu tváre.