Recenzia na legíny baví celý svet: FOTO za sto bodov, sú naozaj nezničiteľné!

V júli 2020 sa na internete objavila originálna recenzia na legíny z Amazonu. Začiatkom tohto mesiaca ale opäť začala byť vo veľkom zdieľaná na sociálnych sieťach. Na Twitteri príspevok získal viac ako 400-tisíc pozitívnych reakcií. V recenzii s titulkom "Objednajte si ich hneď teraz" užívateľka Cory H. napísala, že si objedná legíny v každej farbe. Následne zdieľala dve fotografie, na ktorých je prichytená ku skalnatej stene, pričom má na sebe fialové elastické nohavice.

i think about this twice per week pic.twitter.com/MCjFadQwRH