VIDEO Dievčina sa bozkávala s chlapom so strniskom: Nechutné následky na tvári

Ilustračné foto

Zdroj: thinkstock.com

NEW YORK - Niektoré ženy doslova zbožňujú mužov, ktorí si na tvári pestujú ochlpenie. Pokiaľ patríte do tejto skupiny, zbystrite pozornosť. Táto žena sa na internete podelila s nepríjemne vyzerajúcou infekciou, ktorá sa na jej tvári objavila pravdepodobne v dôsledku bozkávania muža so strniskom.