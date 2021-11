Orál pred slávnou katedrálou: Milenci kvôli pikantnej FOTO idú za mreže

Ruslani Murodžonzoda - tadžický štátny príslušník známy aj ako Ruslan Bobijev, a Anastasia Chistovaová skončili za mrežami za to, že simulovali orálny sex. Za svoje vyčíňanie, ktoré sa odohralo pred známou Katedrálou Vasilija Blaženého na Červenom námestí, sa ospravedlnili. To ich však nezachránilo pred väzením. Na moskovskom okresnom súde Tverskoj ich uznali vinnými z urážania citov pobožných ľudí a odsúdili na desať mesiacov vo väzení. Murodžonzoda má byť dokonca deportovaný späť do Tadžikistanu.

Zdroj: profimedia.sk

Dvojica si myslela, že by bolo zábavné pózovať pred ikonickou stavbou pre príspevok na Instagrame. Je však zrejmé, že ruským úradom to zábavné vôbec neprišlo. Keď totiž Chistovaová kľačala pred Murodžonzodom, mala na sebe oblečenú policajnú bundu. Nie je to príliš explicitné, ale pôsobí to nevhodne, najmä kvôli významu katedrály. Vo vyhlásení po vynesení rozsudku súd oznámil, že pár sa dopustil činu vyjadrujúceho jasnú neúctu k spoločnosti.

Zdroj: profimedia.sk

Zatiaľ čo Ruslan je známy ako online vtipkár, Anastasia je modelka na Instagrame a údajne s mladíkom chodí. "Chcela by som sa ospravedlniť tým, ktorých city som týmito fotkami ranila. Nemyslela som na to a túžila som iba po obľúbenosti a popularite. Teraz si uvedomujem cenu takejto popularity," napísala Chistovaová ešte pred vyhlásením rozsudku. Zdalo sa tiež, že naznačuje, že miesto pre fotografiu vybral jej priateľ. "Len som ho nasledovala ako pes," dodala.

Zdroj: profimedia.sk

Ospravedlnil sa aj Ruslani. "Pózoval som na fotografiách vedľa katedrály. Prepáčte. Je mi to úprimne ľúto, už to nikdy neurobím. Fotil som sa s dievčaťom v policajnej uniforme vedľa mňa. Úprimne sa ospravedlňujem. Prisahám, že to už nikdy neurobím," vyhlásil. Ide pritom o prvý pár, ktorý dostal trest odňatia slobody za tento druh zločinu, zatiaľ čo predtým páchatelia dostávali pokuty alebo podmienečné tresty. Podľa právnika sa dvojica neplánuje odvolať.