FOTO Blondínke (24) vyskočila na Facebooku stará spomienka: Odhalenie o jej súčasnom manželovi!

Keď mala Shelby Hardenová z americkej Oklahomy iba štrnásť rokov, dala "like" statusu na profile chlapca, ktorý sa jej páčil. Až o dekádu neskôr zistila, že jej láska Christian ju ohodnotil na osem hviezdičiek z desiatich. Zhodou okolností sú v súčasnosti títo dvaja manželmi. Vďaka spomienkovým pripomienkam na Facebooku sa však dobre zasmiali na svojej minulosti.

Facebook just reminded me that 9 years ago, my husband only rated me an 8 out of 10. pic.twitter.com/xq3thohzi0