VIDEO Žena varuje ostatné matky: Ak vaše dieťa neprestáva plakať, skontrolujte toto

Nikki zverejnila na Instagrame fotku zachytávajúcu prst svojho dieťatka, okolo ktorého je obmotaný vlas. Ten bráni cirkulácii krvi. Mladá žena preto upozorňuje rodičov, že ak ich dieťa plače, nemusí byť iba hladné, unavené alebo ho treba prebaliť. "Ak vaše bábätko plače, rozbaľte ho a skontrolujte mu prsty na nohách, na rukách ako aj iné časti tela, či nemá okolo nich omotaný vlas, ktorý bráni prietoku krvi a spôsobuje bolesti," napísala pod príspevkom.

Zároveň upozorňuje, že ak rodičia tento jav prehliadnu, dieťa sa zvyčajne nevyhne chirurgickému zákroku. Namiesto prestrihnutia pramienkov však odporúča použiť krém na odstraňovanie chĺpkov, ktorý vlasy rozpustí. Ak sa to nepodarí, treba vyhľadať lekára. Mamičky by si preto nemali v blízkosti detí upravovať vlasy. Po pôrode im totiž zvyknú značne vypadávať, takže riziko vzniku podobných situácií je pomerne vysoké.

Doktor Donald McGregor z Kráľovskej akadémie pediatrie a zdravia detí uviedol, že tzv. vlasový turniket môže postihnúť prsty na rukách, nohách a dokonca aj penis dieťaťa. "Lekárom a študentom pripomínam, že ak dieťa bezdôvodne plače, treba skontrolovať, či niektorú časť jeho tela neškrtia vlasy. Hormonálne zmeny spôsobujú matkám ich vypadávanie a my stále nevieme, prečo sa vlasy tak pevne omotajú, ale stáva sa to. Príčinou môže byť aj to, že keď sú mokré, tak sú dlhšie, ale keď vyschnú, skrátia sa," vysvetľuje. Nikki dodala, že vlasový turniket otestovala aj na sebe. Je to vraj veľmi bolestivé, ale spomínaný krém dokázal vlas rozpustiť.