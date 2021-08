Voda ako elixír života? Doprajte si ju pravidelne a budete zdravý ako buk, naučíme vás dodržiavať pitný režim

BRATISLAVA - S prílivom letných horúčav netreba zabúdať na dostatočný príjem tekutín, najmä vody, ktorá je pre naše zdravie nevyhnutná. Tvorí väčšinu telesnej hmotnosti a podieľa sa na mnohých dôležitých funkciách vrátane vyplavovania odpadu, ochrany tkanív či udržiavania zdravých mozgových funkcií. Pozreli sme sa na to, čo všetko dokáže voda urobiť pre náš organizmus, ale aj na to, ako spoznať, že jej nepijeme dosť a vtesnať do denného príjmu optimálne množstvo.