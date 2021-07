Unikátna FOTO počas vlnobitia: Keď ju uvidíte celú, padne vám sánka

Starorímsky boh Neptún, tiež známy ako Neptunus Equester, bol uznávaný aj ako boh koní a jazdectva a patrón konských dostihov. Na nedávnom zábere, ktorého autorom je fotograf spoločnosti BBC Jeff Overs, sa zdá, že Neptúnova tvár vychádza z vĺn v anglickom prístave Newhaven v grófstve Východný Sussex. "Zdá sa, že Neptún sa zjavil počas dnešného dopoludnia v kanáli Gales #poseidon," napísal na Twitteri Overs.

Neptune seemed to make an appearance during this morning’s channel gales #poseidon pic.twitter.com/uB7Lr0asFi — Jeff Overs (@JeffOvers) July 6, 2021

Fotografia okamžite zožala obrovský úspech a zdieľali ju stovky ľudí. Miesto, kde vznikla, sa stalo obľúbenou lokalitou pre fotografov, pretože more prudko naráža do morskej steny. Vlny špliechajú do silného vetra a pri spätnom vháňaní príležitostne vytvárajú vzory, ktoré vyzerajú ako tváre. V tom čase sa Jeff v mieste zdržiaval asi hodinu a predtým, ako zachytil vzácnu momentku, vyfotil množstvo ďalších snímok.

Na fotku zareagovali aj niekoľkí skeptici, ktorí tvrdia, že Overs ju upravil v grafickom programe. Ten sa ale bráni a podobné špekulácie rázne odmieta. "Je to priamy záber a s fotografiou som vôbec nemanipuloval," vyhlásil.