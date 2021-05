VIDEO Fitneska (32) si kúpila sexi bikiny: Keď uvidíte spodok... v tom by ste na pláž nevyliezli!

PORTSMOUTH - Britská fitnes influencerka rada na sociálnych sieťach pripomína, že je treba mať rád svoje vlastné telo. Ukazuje to na príklade bikín, ktoré jej nesedia tak dobre, ako modelke na fotografii. Zároveň tvrdí, že za nerealistické očakávania ľudí môžu často módne trendy.

Hayley Madiganová (32) zdieľala na TikToku video, na ktorom sa ukázala v žiarivých oranžových bikinách s tangá spodkom. Plavky kúpila od internetového predajcu Oh Polly a zaplatila za ne 71 dolárov (45 eur). Na jej veľké sklamanie sa ale ukázalo, že jej nepasujú tak, ako čakala. Zmätený výraz jej tváre hovoril za všetko. K videu pripojila aj snímku modelky, ktorá mala oblečené dvojdielne bikiny. "Keď si objednáte roztomilé bikiny online a nie je to celkom tak, ako to má vyzerať," okomentovala svoj príspevok.

Vzapätí Hayley apelovala na svojich fanúšikov, aby sa kvôli podobným situáciám necítili zle zo svojho vlastného tela. "Pamätajte, že vášmu telu sa nič nestalo. Móda je nesprávna, nie vaše telo. Takže namiesto toho, aby ste sa snažili vyzerať ako modelka v reklame, nezabudnite, že tak pravdepodobne ani ona v skutočnosti nevyzerá," podotkla s tým, že je čas nájsť ďalšie bikiny.

Online trénerka odkázala svojim fanúšikom, že ak si kúpia odev, ktorý im nedáva pocit istoty, nech ho nenosia. Človek by podľa nej mal nosiť to, v čom si verí. Madiganová ako bývalá kulturistka veľmi dobre vie, o čom hovorí. V minulosti bojovala s výzorom svojho vlastného tela a dokonca priznáva, že bola posadnutá svojimi brušnými svalmi a štíhlosťou. "Nikdy nesúďte svoje vlastné telo podľa toho, ako na ňom vyzerá oblečenie alebo podľa tiel iných ľudí. Oblečenie vyzerá na každom tele úplne inak. Takže kašlime na módu, ktorá nás často prinúti pochybovať o svojom tele a obliekajme si čokoľvek, čo chceme," odkazuje ostatným.

Hayley za svoj príspevok dostala množstvo vďaky od fanúšikov, ktorí ocenili jej úprimnosť a autentickosť. "Príliš často si myslíme, že s našimi telami nie je niečo v poriadku, ako s nejakým odevom. Tiež nemôžeme magicky zmeniť určité proporcie, ako je dĺžka našich torz, paží a nôh," poznamenala jedna osoba. Ostatné ženy upozornili na extrémny photoshopping, ktorý je badateľný takmer na všetkých módnych fotografiách. Hayley s týmto postrehom súhlasila. "Množstvo úprav na ich online fotkách je neskutočné. Nikto nevyzerá tak uhladene," dodala.