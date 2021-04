VIDEO Zákazníci v obchode zažili totálny horor: Chcela som si kúpiť drink a tam... obria jašterica!

Niekoľkometrová ázijská jašterica si prišla "nakúpiť" do obchodu 7-Eleven store v Bangkoku. "Chcela som si kúpiť drink, ale keď so prišla k uličke s nápojmi, bola tam jašterica," uviedla autorka videa Narimpa Tangsinová. Gigantický plaz najprv zvedavo hľadí do chladničky, ponuka ho však zrejme veľmi neoslovila, pretože sa začal šplhať nahor po regáloch. Po jašterici tak ostal veľký neporiadok, no to je určite to posledné, čo ju v danom momente trápilo.

Celú situáciu nakoniec vyriešila až privolaná policajná hliadka. Podľa Tangsinovej sú tieto plazy nebezpečné najmä vtedy, keď sú v strese. Ona sama v jeho prítomnosti zachovala pokoj a "radšej ustúpila a nakrúcala iba z diaľky".

Ázijské jašterice prežívajú v miestnych kanáloch a jazerách a živia sa hadmi, žabami, rybami či zvyškami ľudských potravín. V súčasnosti však túto oblasť sužuje pretrvávajúce sucho, v dôsledku čoho je zdroj ich potravy veľmi obmedzený. To bol zrejme aj dôvod, prečo živočích vošiel priamo do prevádzky.