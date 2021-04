Bizarné HOAXY, ktorým uverili aj Slováci: Pozor na ten posledný, je veľmi nebezpečný!

Tvrdenie: Líšky sú celý život verné jednému partnerovi. Fakt: Pravda je menej romantická. "Neexistujú žiadne vedecké dôkazy o tom, že je to tak. Líščí samci sa pária, kedykoľvek sa im naskytne príležitosť," povedal biológ Stephan Funk. Líšky síce žijú príležitostne monogamne s jedným partnerom a majú spolu potomkov i opakovane, mnoho z nich však býva neverných.

Zdroj: Getty Images

Tvrdenie: Na paprikových lúskoch je možné rozpoznať pohlavie. Má lusk na spodnej strane tri hrbole? Potom je to samčia paprika. Keď má štyri, ide o samičiu. Fakt: Tvrdenie je úplne chybné. Táto rastlina má obojpohlavné kvety, kde sa nachádzajú ako samčie piestiky, tak samičie tyčinky. Preto nejde zo samotného plodu zistiť pohlavie.

Doba hoaxov a strachu: Slovákov trápia obavy z testovania, nepravda ako náplasť na neistotu

Tvrdenie: Nemecká kancelárka Angela Merkelová zverejnila ako mladá v NDR socialistickú báseň: "Budem šéfkou Spolkovej republiky Nemecko/Triedny nepriateľ to bude nenávidieť/Plním plán Zjednotenej socialistickej strany Nemecka/Privediem ich na mizinu. Fakt: Báseň sa neobjavila v roku 1967 vo východonemeckom časopise pre deti Frösi, ale až v roku 2012 v satirickom magazíne Eulenspiegel.

Zdroj: TASR/DPA

Tvrdenie: Existujú zázračné postele, ktoré vyliečia takmer všetky choroby. Fakt: Zlomeniny? Rakoviny? Vyskočené platničky? Nie, tieto ochorenia sa nedajú liečiť na špeciálnych lôžkach. Údajné dôkazové snímky zobrazujú len rekvizitu z hororu Prometheus z roku 2012. Krásni a bohatí, ktorí si vraj postele nechávajú pre seba, sa teda musia aj naďalej spoliehať na tradičné liečebné postupy.

Tvrdenie: Tisíce vtákov uhynuli kvôli vysielačom siete piatej generácie (5G). Fakt: Dokazovať to majú na internete kolujúce fotky stoviek mŕtvych operencov ležiacich na ceste. Vtáky síce opravdu uhynuli, nie však v súvislosti s novým štandardom mobilnej siete, ale preto, že sedeli na strome, ktorý sa vyvrátil po silnej búrke.

A claim that a 5G test in the Netherlands caused the deaths of hundreds of birds is often used an argument against 5G.

But there were no 5G tests when the starlings were found dead, and mass starling death is not unheard of.https://t.co/eZfWxdEZgm