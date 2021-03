VIDEO Milujete čokoládu? Pri pohľade na to, z čoho sa vyrába, sa mnohým ľuďom dvíha žalúdok

NEW YORK - Video, ktoré na TikToku zverejnila žena menom Sophia Rose, tak trochu znechutilo ľudí od jedenia čokolády. Zachytáva totiž to, ako vyzerajú kakaové bôby, z ktorých sa táto pochúťka vyrába. Niektorým pripomínajú chrobákov, iným dokonca mimozemšťana.

Väčšina z nás konzumuje čokoládu bez toho, aby vedela, ako vlastne vyzerá surovina, z ktorej sa vyrába. Teraz sa to ale vďaka nasledujúcemu videu dozviete. Sophia v ňom ukazuje kakaový lusk, v ktorom sa nachádzajú jednotlivé bôby. Pohľad na ne nenadchne, vyzerajú totiž ako fazule obalené slizom.

"Prvý krok je ten, že ich necháme päť až osem dní fermentovať. Vďaka tomu získajú svoju povestnú bohatú čokoládovú príchuť," vysvetľuje Američanka. Následne sa boby upražia a olúpu z kôry. Potom sa už dajú veľmi ľahko rozdrviť, a práve táto činnosť je vraj na celom procese prípravy najpríjemnejšia.

Mnohí užívatelia ale priznali, že sa nedokážu zbaviť obrazu slizkých bôbov, ktoré im pripomínajú všeličo, len nie ich obľúbenú sladkú pochúťku. "Vyzerá to ako gigantická larva, je to absolútne nechutné," podotkol jeden. Ďalšia osoba si zas myslí, že bôb vyzerá ako vajce mimozemšťana alebo nejaký chrobák. Viacerí sa po zhliadnutí videa zaprisahli, že čokoládu už nikdy nedajú do úst.