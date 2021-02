VIDEO Šokujúce svedectvo ženy (25) o tom, ako otehotnela: Oplodnil ma... a už o hodinu som rodila!

CIANJUR - Indonézska polícia vyšetruje prípad mladej ženy, ktorá tvrdí, že ju oplodnil vietor. O hodinu neskôr porodila zdravé dieťa. Riaditeľ miestnej kliniky sa domnieva, že žena si tehotenstvo jednoducho nevšimla. Minulý rok tamojšia šéfka ochrany detí dokonca varovala dievčatá, že môžu otehotnieť v bazéne, v ktorom sa kúpu muži so "silnými spermiami".

Dvadsaťpäťročná Siti Zainahová porodila minulý týždeň dievčatko v meste Cianjur v provincii Západná Jáva. Miestnym médiám povedala, že bola v obývačke, keď otehotnela z vetra a do hodiny porodila takmer trojkilové dievčatko. "Po popoludňajšej modlitbe som ležala tvárou nadol a zrazu som zacítila, ako mi do pošvy vnikal poryv vetra," vysvetlila Siti. O pätnásť minút neskôr začala pociťovať bolesti v bruchu, ktoré boli neustále silnejšie. Následne zašla do nemocnice, kde porodila.

Zdroj: Youtube/Wa Kucir Official

Správy o tehotenstve ženy sa rýchlo rozšírili po meste a miestne úrady ju dokonca išli navštíviť. "Išiel som na miesto s pár úradníkmi. Matka a dieťa sú v dobrom zdravom stave, pôrod prebehol normílne," uviedol riaditeľ kliniky Cidaun Eman Sulaeman. Podľa neho pacientka zažila kryptické tehotenstvo, čo je termín používaný na opis tehotenstva, ktoré matka nerozpozná, kým nedôjde k pôrodu. Zainahová má s manželom, od ktorého sa odlúčila pred štyrmi mesiacmi, jedno dieťa. Hovorca polície potvrdil, že sa snažili od nej získať viac informácií. Zároveň chcú zabrániť tomu, aby sa klebety šírili ďalej.

Indonézska šéfka ochrany detí Sitti Hikmawattyová spôsobila vo februári minulého roka škandál, keď varovala ženy, že môžu otehotnieť pri plávaní v rovnakom bazéne ako muži so silnými spermiami. Po tomto bizarnom varovaní sa objavili výzvy na jej rezignáciu z postu. Tvrdila, že "obzvlášť silný typ mužských spermií môže spôsobiť tehotenstvo aj bez fyzického prieniku, pretože nikto nevie s určitosťou povedať, ako muži reagujú pri pohľade na ženy v bazéne".