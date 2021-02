Vokálna skupina For You vytvorila pre svojich priaznivcov jednominútové videá v acapella podobe. Zatiaľ prerobila dva svetové hity a plánuje ďalšie, ktorých výber môžu ovplyvniť fanúšikovia svojimi nápadmi. Pred pár dňami si vybrali svetoznámu skladbu Love Is In The Air, ktorú päťčlenná formácia zverejnila na sviatok zamilovaných.