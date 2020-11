Experti radia: Nájdite si čas na SAMOTU, prinesie vám to tieto benefity

PARÍŽ - Samota, tak často obávaná, môže byť prekvapivo prínosom pre náš vnútorný život. Medzi rodinou, priateľmi, v zamestnaní a na sociálnych sieťach od nás stále niekto niečo chce a my tak máme len málo času venovať sa samým sebe. Samota je často považovaná za zlú vec, ale v mnohých smeroch môže byť užitočná, píše francúzsky denník Le Figaro.

Ak chceme tráviť čas s ďalšími ľuďmi, je to prirodzené, ale je dôležité nájsť rovnováhu. "Keď sme neustále s inými ľuďmi, strácame sa vo všetkých tých vzťahoch a stále sme pod ich vplyvom. Urobiť si čas na to, že sme sami, je zdrojom upokojenia. Dištancujeme sa od toho, čo sa deje vo svete a v živote. Prispieva to k istej kvalite sabapozorovania," vysvetľuje psychoterapeut Hervé Magnin. Samota nám umožňuje lepšie sa poznať a uvedomiť si svoje slabé miesta. "Ide o telesné pocity, ako svalové napätie, únava alebo naopak upokojenie, ktorému nenačúvame, pretože sme stále v akcii," uvádza psychologička Claire Mizziová.

Zdroj: Getty Images

Samota rovnako prispieva k poznaniu svojich vlastných emócií. Keď sa učíme poznávať samých seba, nakoniec nám to umožní príjímať veci také, aké sú. Sme viac otvorení nezvyčajným situáciám a cudzím ľuďom. Sme potom viac tolerantní a trpezliví, a to je prínosom pre chvíle trávené v spoločnosti. Ak máme vo zvyku experimentovať sami, sme pokojnejší a neusilujeme sa za každú cenu prežívať experimenty prostredníctvom ostatných. Zaoberáme sa viac tým, čo sa práve deje. To mnohí nerobia, lebo sú stále zaplavení spomienkami a obavami.

Zdroj: Getty Images

Nie každý je však schopný tráviť čas osamote. Niektorí s tým majú negatívne skúsenosti od najútlejšieho veku. Často sa hovorí zlému dieťaťu, že bude potrestané a pôjde do svojej izby. Zdá sa, že táto rodičmi vyslovovaná veta nie je dôležitá, napriek tomu ale vzniká priama asociácia medzi samotou a trestom. "Byť sám pre dieťa znamená byť vylúčený z rodinného kruhu a zo spoločnosti ostatných," hovorí Magnin. Samota teda zrejme nemá v dospelom veku dosť miesta. Človek je totiž tvor spoločenský. Fungujeme v spoločnosti, potrebujeme jeden druhého. Preto spoločnosť nenahliada na samotu priaznivo. Ak je človek sám, je to preto, že nie je spoločenský. A pritom je úplne prirodzené sústreďovať sa na seba, na svoje potreby," zdôrazňujú odborníci. Keď sa vám preto nedarí presvedčiť vaše okolie o tom, kam sa vybrať na ďalšiu dovolenku, choďte pokojne sami a užite si čas sám so sebou.