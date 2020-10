Dievčatá sa chceli pochváliť tancom, no ich VIDEO zaujalo niečím iným: Pozrite, čo sa dialo za oknom!

TikTok video zachytáva tri mladé ženy, ktoré vyrazili von do tmy, aby si zatancovali. Andrea Camilaová, Shauna Davittová a Lauren Whelanová síce na záberoch v snahe upútať divákov vkladajú do tanečných póz maximálne úsilie, mnohých z nich však zaujalo niečo celkom iné. Za tancujúcimi dievčinami totiž vidno cez okno do rozsvietenej izby, v ktorej sa miluje neznáma dvojica.

Zdroj: TikTok/thegohousedublin

Video, ktoré bolo medzičasom zo sociálnej siete vymazané, si pozreli viac ako tri milióny užívateľov. "Nie všetci na tom videu tancujete," podotkol jeden z nich. Ostatní sa pri pohľade na sexujúci pár poriadne pobavili. "Prosím, napíšte mi, že to nie je skutočné," napísal ďalší užívateľ. Niektorí zas vyjadrili obavu nad tým, že si aktéri posteľnej scény zrania hlavu na čele postele.