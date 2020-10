Topenie ľadovcov v Alpách odhaľuje tisíce rokov staré poklady: Čítajte, čo všetko tam už našli

SION - Malá skupina obtiažne zdoláva alpský ľadovec a nakoniec nachádza to, čo hľadala - krištáľ. Scéna sa odohráva pred zhruba 9500 rokmi, muži zo strednej doby kamennej (mezolitu) využívajú túto odrodu kremeňa na výrobu svojich nástrov. Aspoň si to myslia archeológovia, ktorí mohli pátrať v tejto extrémnej lokalite vďaka topeniu alpských ľadovcov.

To odhalilo artefaty skryté pod vrstvou ľadu, ktorá ich chránila pred zubom času niekedy aj takmer 10 000 rokov. Vedci sa síce neradujú z ničivých vplyvov otepľovania klímy, ale priznávajú, že to vytvorilo príležitosť, ako doplniť naše znalosti o živote v horách pred niekoľkými tisícročiami. "Nachádzame úžasné veci, ktoré nám umožňujú poodhaliť to, čo bolo predtým skryté," vysvetľuje Marcel Cornelissen, ktorý priviedol expedíciu do mezolitickej lokality v nadmorskej výške 2800 metrov neďaleko ľadovca Brunifirm vo švajčiarskom kantóne Uri.

Až do 90. minulého storočia sa predpokladalo, že sa prehistorickí ľudia do vysokých hôr takmer neodvažovali. Všetci si pamätáme Ötziho, dokonale zachované telo lovca staré 5300 rokov, ktoré bolo objavené v roku 1991 v rakúskych Alpách. Malo ísť o výnimku, no často nečakané objavy z posledných rokov ukázali, že Alpy boli často zliezané a navštevované už pred tisíckami rokov. "Teraz vieme, že ľudia sa šplhali do hôr až do výšky 3000 metrov nad morom, aby tu hľadali krištáľ a ďalšie suroviny," hovorí archeológ z kantónu Uri Christian Auf der Maur.

Ötzi Zdroj: TASR/AP

Napríklad tulec (ochranné puzdro, pozn. red.) vyrobený z kôry brezy okolo roku 3000 pred Kristom bol objavený v priesmyku Schnidejoch v Bernských Alpách. Neskôr boli nájdené aj kožené nohavice, topánky a stovky ďalších predmetov, ktoré patrili tomu istému lovcovi. "Je to úžasné, lebo nachádzame veci, ktoré obvykle pri vykopávkach nenájdeme, pretože ich ľad uchoval," poznamenala archeologička Regula Gublerová.

Zmeny klímy sú pre také objavy požehnaním, ale akonáhle sú tieto predmety vystavené živlom, veľmi rýchlo sa rozpadajú. Archeológovia sa spoliehajú aj na horolezcov a vysokohorských turistov, že im pomôžu zachrániť to, čo sa ešte dá. V roku 1999 narazili dvaja talianski turisti na drevenú sochou vysokú jeden meter v ľadovci Arolla vo výške 3100 metrov. Očistili ju a postavili do svojej obývačky. Socha zrejme pochádza z doby železnej a je stará viac ako 2000 rokov. Jej účel nie je doteraz známy.