VIDEO Mladík sa vybral do najmenej navštevovanej krajiny na svete: Objavil tam pozemský raj

Ak ste snívali o cestovaní do raja, Thomas Brag ho možno pre vás objavil. Je ním ostrovný štát Tuvalu. Cestovateľ si túto destináciu nevybral náhodou; rozhodol sa pre ňu, keď zistil, že je asi tou najmenej vyhľadávanou a navštevovanou oblasťou na zemeguli. Krátko po príchode na ostrov poznamenal, že Tuvalu navštevuje oveľa viac ľudí, ako si myslel. Väčšina z nich tam ale prekvapivo chodí nie dovolenkovať, ale pracovať. "Vyzerá to tak, že by som tu mohol byť jediný turista," oznámil mladý Francúz svojim fanúšikom na sociálnej sieti z okna hotela.

Zdroj: Youtube/Yes Theory

Po zapožičaní bicykla vyrazil mladík preskúmať ostrov obklopený zlatými plážami a priezračne modrým oceánom. "Myslím, že som našiel svoj malý raj. Presťahujem sa na Tuvalu a zostanem tu. Nemôžem uveriť, že táto krajina je najmenej navštevovaným miestom na planéte," napísal.

Zdroj: Youtube/Yes Theory

Hoci sa cestovateľ nadchýnal okolitou krajinou, nezabudol uviesť aj kruté fakty. V dôsledku klimatickým zmien totiž hrozí, že Tuvalu skončí pod hladinou oceánu. Po rozhovore s miestnymi obyvateľmi dokonca Brag označil situáciu za srdcervúcu. Miestni obyvatelia sa vraj už pomaly učia prijať fakt, že ich ostrov sa potápa.

Zdroj: Youtube/Yes Theory

Celkovo žije na Tuvalu 11 000 ľudí, je to štvrtý najmenší národ na svete. Väčšina z nich obýva najväčší ostrov Fongafale. Miestna vláda už oznámila, že dva z deviatich ostrovov sú v dôsledku stúpajúcej morskej hladiny a erózie pobrežia tesne pred zaplavením. Tuvalu bude pravdepodobne neobývateľné v priebehu nasledujúcich päťdesiatich až sto rokov. Podľa mnohých sa tak ale stane ešte skôr. "Niekedy sa bojím oceánu. Všetko, na čo sa teraz pozerám, jednoducho zmizne," uviedla miestna obyvateľka Enna Sioneová.