FOTO Ľuďom začali chodiť záhadné balíčky plné semien: Úrady už vedia, kto a prečo ich posiela!

Takmer vo všetkých amerických štátoch zaznamenali záhadné balíčky plné semien, ktoré prišli doslova odnikiaľ. Tamojšie úrady sa domnievajú, že semená pochádzajú z Číny. Americké ministerstvo poľnohospodárstva (USDA) preto vyzvalo každého, kto dostane takýto nevyžiadaný balíček, aby kontaktoval svojho štátneho regulátora. Po ďalšom skúmaní USDA sa ukázalo, že ide o celkom neškodné semená. "Identifikovali sme štrnásť rôznych druhov semien, vrátane horčice, kapusty, ibišteka, ruže a niektorých bylín, ako je mäta, šalvia, rozmarín či levanduľa," informoval Usáma El-Lissy z programu na ochranu rastlín Veterinárnej inšpekčnej služby zvierat a rastlín.

Po úspešnej identifikácii semien však stále zostávalo záhadou, prečo sa ocitajú v rukách Američanov. USDA sa však domnieva, že ich posielajú predajcovia z Amazonu preto, aby si zvýšili hodnotenie. Balíčky posielajú náhodným ľuďom, ktorí potom produkt hodnotia na falošnom profile stránky. Tým sa zvýši hodnotenie predajcov a ich skutočné produkty sa začnú zobrazovať ako navrhované produkty iným zákazníkom.

We have received reports of people receiving seeds from China that they did not order. If you receive them - don't plant them. Report to @USDA_APHIS at https://t.co/0U53rbAiHs pic.twitter.com/Y4yAKv5bk7