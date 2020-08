VIDEO Mladíkovi do nohavíc vliezla kobra! Neuveríte, čo musel kvôli tomu vydržať

MIRZAPUR - Niektorým ľuďom naskakujú zimomriavky už len vtedy, keď sa vysloví slovo "kobra". Ale predstavte si, že by vám tento mimoriadne jedovatý druh hada vliezol do nohavíc tak, ako istému Indovi. Ten mal taký strach, že niekoľko hodín stál bez úplného pohnutia.

Bizarný incident sa udial v indickom meste Mirzapur v štáte Uttarpradéš. Mladíkovi menom Lovekesh Kumar vliezla počas spánku do nohavíc kobra. Zobudil sa na to, ako sa mu v nohaviciach niečo hýbe. Keď zistil, čo to je, ostal v šoku. Okamžite zobudil svojich kolegov, s ktorými brigádoval a zvyšok noci strávil nehybne v strachu, že ho had uštipne.

Jeho kamaráti šli medzičasom pohľadať nejakého odchytávača hadov. Podarilo sa im to však až ráno, po siedmich hodinách, čo stál Kumar na nohách. Odchytávač opatrne roztrhol nohavice na dve polovice a z jednej z nich kobru vytiahol. Neskôr bola vypustená do prírody.