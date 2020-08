Dvojica si po cyklovýlete dopriala kebab: Hrozivý nález v šaláte na FOTO, normálne ich naplo!

Miestna predajňa kebabu v anglickom grófstve Devon si poriadne zavarila, minimálne u dvoch zákazníkov - Paula Maddisona a jeho priateľky Emmy. Minulý týždeň sa boli bicyklovať a domov sa vrátili hladní. Chceli sa preto poriadne najesť, no aplikácia Uber Eats im ukázala, že jediný podnik, ktorý ešte rozváža jedlo, je La Vita. "Objednal som si veľký kebab s chilli omáčkou a partnerka si vybrala médium kebab s cesnakovou omáčkou. Všetko to vyzeralo dobre, ale potom v ňom zbadala húsenicu, zvrieskla a vypľula jedlo. Obaja sme okamžite prestali jesť," spomina mladík.

Zdroj: profimedia.sk

Okamžite zavolal do podniku a sťažoval sa. Zamestnanci im ale neposkytli žiadne odškodné v podobe ďalšieho kebabu a dokonca im odmietli vrátiť späť peniaze. Keď Paul volal druhýkrát, zodvihol mu neznámy muž, ktorý sa s ním bavil veľmi arogantne a bol hrubý. "V tú chvíľu dorazil vodič rozvozu a Emma mu ukázala húsenicu. Veľmi sa zľakol a povedal, že nevie, či nám to môže nejako vynahradiť," dodal Maddison.

Zdroj: profimedia.sk

Zdroj: profimedia.sk

Napokon reagoval aj manažér reštaurácie, podľa ktorého sa niečo takéto stalo prvýkrát za deväť rokov. Podľa jeho slov kuchári potraviny umývajú, no keďže je húsenica zelená, mohlo sa ľahko stať, že ju v šaláte prehliadli. "V to popoludnie som nebol v podniku, ale boli by sme radi, keby sme to mohli zákazníkom nejako vynahradiť," uviedol.