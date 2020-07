Ukrajinka (31) chcela mať väčšie lícne kosti, úplne sa znetvorila: Plastický chirurg je zhrozený

Anastasia Pokreščuková z Kyjeva vždy chcela mať výrazné lícne kosti, no príroda jej ich nedopriala. Tak si k nim dopomohla a vsadila na hyaulóronové výplne líc. Doteraz na ne minula v prepočte už takmer 1800 eur. "Milujem ich. Predtým som bola šedá myška. Mala som veľký nos, ktorý teraz vďaka zväčšeným perám a lícam vyzerá menší," hovorí.

Zdroj: Instagram/_just__queen_

Takto vylepšená sa vraj cíti sebavedomejšie a taktiež sa jej dostáva oveľa viac mužskej pozornosti. Priznáva však, že jej mama so zákrokmi nesúhlasí. "Myslí si, že toto je už príliš, ale ja nič neľutujem! Svoje lícne kosti teraz zbožňujem."

Zdroj: Instagram/_just__queen_

Lekári sú však z Anastassiinho prístupu zhrození, výplne si totiž vpichuje úplne sama. Naučila sa to na online kurze. Plastický chirurg Alex Karidis ale pred takýmto domácim vylepšením varuje. "To, že injekčné vyplnenie líc vykonávajú skúsení zdravotníci, má svoj dôvod. To, že skrášľovací zákrok neprebieha chirurgickou formou, neznamená, že na to netreba medicínske vzdelanie. Takéto nemôžete vykonávať v kuchyni alebo kúpeľni," vysvetlil.

Zdroj: Instagram/_just__queen_

Ani na užívateľov Pokreščuková veľký dojem neurobila. Väčšina si myslí, že vyzerala krajšie pred úpravou. "Prečo sa pekné mladé ženy takto nepekne hrajú so svojou tvárou? Prečo si myslia, že veľké pery a lícne kosti ich urobia krajšími? Asi som staromódny, ale myslím si, že na zakrytie malých nedokonalostí by pokojne postačil mejkap," zamýšľa sa jeden z nich.