Tínedžerka (19) chcela osláviť narodeniny švédskou trojkou: Uprostred sexu prišiel trpký koniec

MYRTLE BEACH - Narodeninová oslava, ktorej súčasťou bola aj švédska trojka, sa skončila predčasne a hlavne veľmi násilne. Jedna zo žien totiž zaútočila na svojho partnera, a to mimoriadne bolestivým spôsobom.

Uplynulú sobotu bola do hotela La Quinta Inn v meste Myrtle Beach privolaná polícia, informoval denník Toronto Sun na svojich stránkach. Devätnásťročná dievčina menom Mary Jane im povedala, že tam chcela osláviť narodeniny so svojím rovnako starým priateľom Jahiemom. Ten ale do hotela prišiel skôr za inou ženou. Trojica sa neskôr dohodla, že vyskúša švédsku trojku. Uprostred vášnivého sexu ale zrazu Mary Jane chytila Jahiema za prirodzenie a odtiahla ho na podlahu. Ten jej nič nedaroval a udrel ju tak silno, že skončila tiež na zemi.

Zdroj: thinkstock.com

Mary Jane pri útoku utrpela poranenie čela a pomliaždeniny na viacerých častiach tela. Nie je známe, ako dopadol jej priateľ. Dievčina neskôr privolala políciu, no tá nakoniec nikoho nezadržala. Dvojica bola akurát požiadaná, aby urýchlene opustila hotel, v ktorom boli ubytovaní.