Muž (40) vypil 10 pív, potom 18 hodín nemočil: Ukrutný koniec, nedopadnite rovnako!

ZHUJI - Dobre vychladené pivko môže byť príjemnou bodkou za náročným pracovným dňom najmä počas letných večerov. S jeho popíjaním by ste to však nemali preháňať. V opačnom prípade môžete dopadnúť ako istý Číňan, ktorý po nadmernej konzumácii zlatistého moku skončil na operačnom stole v ľudovej nemocnici v Zhuji vo východnej provincii Če-ťiang.

Všetkého veľa škodí a obzvlášť to platí pri konzumácii alkoholu. Svoje o tom vie štyridsaťročný muž menom Hu z východočínskej provincie Če-ťiang, ktorý nepoznal mieru a počas jedného večera vypil desať pív. Opitý sa potom uložil do postele a prebudil sa až ráno na silnú bolesť brucha. "Nebol som ešte triezvy, ale pamätal som si, že som veľa pil," hovorí. Bolesti boli tak neznesiteľné, že musel ísť do nemocnice v meste Zhuji. Lekárom povedal, čo všetko sa dialo večer predtým a tí na základe toho zistili, že pacient nemočil celých osemnásť hodín.

Zdroj: Getty Images

Urologické vyšetrenie potvrdilo prítomnosť troch trhlín v jeho močovom mechúre. Muža preto okamžite operovali, čo mu zachránilo život. Počas zákroku lekári Wei Hansong, Xu Qi a Chen Rongová zašili Huovi všetky tri poškodené miesta, ktoré vznikli dôsledkom zvýšeného tlaku na steny mechúra. Za obzvlášť vážnu označili chirurgovia trhlinu, ktorá ústila do brušnej dutiny, pretože tak do mechúra preniklo črevo, čo mohlo viesť k odumretiu tkaniva a smrti.

Stav pacienta je stabilizovaný, postupne sa zotavuje. Lekári síce pripúšťajú, že ide o zriedkavý prípad, no napriek tomu ho zverejnili, aby bol varovaním pre všetkých konzumentov alkoholu. Zároveň uviedli, že mechúr je síce pružný orgán, ale stále má iba obmedzený objem - od 350 do 500 mililitrov. Na margo prípadu dodali, že pacient nepociťoval nutkanie na močenie preto, lebo bol opitý a tvrdo spal.