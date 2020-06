VIDEO Bol to jeden z najhorších terorov v lietadle: Vyše 300 mŕtvych, nikto nemal najmenšiu šancu

Let číslo 182 indickej spoločnosti Air India smeroval z kanadského Montrealu do Dillí s medzipristátím v Londýne. O 9:15 SELČ vo výške 9500 metrov explodoval kufor v batožinovom priestore. Na palube bolo 329 osôb, z toho 22 členov posádky. Najviac (268) bolo v lietadle kanadských občanov indického pôvodu, asi 85 pasažierov tvorili deti. Všetci zahynuli. Z hľadiska počtu obetí ide o druhý najhorší teroristický útok na lietadlo (po atentácoh na USA z 11. septembra 2001) a piate najhoršie letecké nešťastie vôbec.

Zdroj: profimedia.sk

Zhruba hodinu pred pádom boeingu do írskych vôd vybuchla bomba na letisku v Tokiu, zabila dvoch japonských zamestnancov letiska a štyroch ďalších ľudí zranila. Ukrytá bola v batožine, ktorá priletela z Vancouveru na meno M. Sing o 14 minút skôr oproti letovému plánu. Kufor mal byť ďalej preložený do lietadla spoločnosti Air India so 177 ľuďmi na palube namiereného do Bangkoku.

Za obidva atentáty je zrejme zodpovedná sikhská teroristická organizácia Babbar Khalsa. Odsúdený bol za ne len jeden človek - Kanaďan Inderjit Singh Reyat, automechanik z kanadského Ducanu. Reyata zatkli v Británii vo februári 1988 a v decembri 1989 bol vydaný do Kanady, kde bol v máji 1991 odsúdený na desať rokov väzenia za smrť dvoch Japoncov na tokijskom letisku. V júni 2001 bol opäť zatknutý a následne obvinený kvôli atentátu na lietadlo Air India. Reyat sa priznal, že pomohol vyrobiť bombu, za čo dostal ďalší, päťročný trest. Očakávalo sa tiež, že pomôže usvedčiť ďalších obvinených, čo ale neurobil.

Inderjit Singh Reyat Zdroj: SITA/AP/The Canadian Press, Darryl Dyck

Proces kvôli atentátu na let 182 sa začal v apríli 2003. Obžalovaní v ňom boli z 329 vrážd prvého stupňa a dvoch vrážd na tokijskom letisku podnikateľ z Vancouveru Ripudiman Singh Malik a robotník žijúci v kanadskom Kamloopse Ajaib Singh Bagri. V marci 2005 boli obaja oslobodení pre nedostatok dôkazov. Na súde s Malikom a Bagrim svedčil aj Reyat, ktorému bolo neskôr dokázané, že pod prísahou opakovane klamal, za čo bol v januári 2011 vo Vancouveru odsúdený na deväť rokov. V roku 2017 bol prepustený na slobodu.