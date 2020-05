Vedci varujú: Metropole hrozí apokalypsa, svedčia o tom dôkazy z pradávnych čias

Vedci pomocou seizmologických dát skúmali sedimenty na dne Makasarského prielivu, ktorý sa nachádza medzi indonézskymi ostrovmi Borneo a Sulawesi. Našli tu dôkazy o niekoľkých pradávnych zosuvoch, ktoré mohli spôsobiť vlnu cunami, ktorá zaplavila záliv pri prístave Balikpapan. Práve neďaleko tohto mesta chce Indonézia vybudovať novú metropolu a tým vyriešiť problémy terajšej Jakarty. V megalopole, ktorá má vrátane aglomerácie takmer 30 miliónov obyvateľov, sú časté zemetrasenia a záplavy, trápi ju stúpajúca hladina oceánov aj nedostatočná infraštruktúra.

Zdroj: Getty Images

Vedci však dodávajú, že nie je potrebné na zistenie prehnane reagovať. "Než poriadne vyhodnotíme situáciu, ešte nás čaká veľa práce. Aj napriek tomu je to niečo, čo by mala indonézska vláda zvážiť pri vyhodnocovaní rizika," povedal vedúci tímu odborníkov Uisdean Nicholson z Heriotovej-Wattovej univerzity v škótskom Edinburghu. Štúdia publikovaná Londýnskou geologickou spoločnosťou určila 19 oblastí v prielive, kde sa do morskej hlbiny zosunulo v niektorých prípadoch až sto tisíc kubických metrov bahna a piesku. Takýto objem môže výrazne narušiť vodný stĺpec a na hladine tak vytvoriť veľké vlny.

Zdroj: thinkstock.com

K týmto podvodným eróziám dochádza hlavne na západnej strane tri kilometre hlbokého kaňonu, ktorý sa tiahne stredom Makasarského prielivu. Na jeho okraji južne od delty rieky Mahakam sa hromadia sedimenty, rieka ich každoročne do prielivu vynesie milióny kubíkov. Zosuv takých naplavenín môžu vyvolať zemetrasenia, ktoré sú v Indonézii častým javom. Indonézia len za rok 2018 zaznamenala dve vlny cunami spôsobené zosuvmi pôdy. V decembri toho roku sa do mora zrútila časť sopky Anak Krakatoa, v dôsledku ničivej vlny zomrelo vyše 400 ľudí. Zemetrasenie zapríčinilo aj zosuv pôdy a následnú vlnu cunami v oblasti mesta Palu na ostrove Sulawesi, katastrofa si vyžiadala viac ako 2000 obetí.